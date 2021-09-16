Savunma sanayii projelerini özel firmalara sızdıran çeteye dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Deniz Kuvvetleri'ndeki milli proje bilgilerinin para karşılığı özel firmalara sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlanırken, 11 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, SSB eski Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin ile 7 sanığın SSB'nin projeleri, yapılacak ihalelerle ilgili bilgiler ile İHA ve SİHA'lara ait bilgileri menfaat karşılığında özel firmalara aktardığı belirtildi.

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SSB ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki ‘casusluk’ soruşturması tamamlandı. Denizci 3 albay, 2 yüzbaşı, SSB eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin, 1 proje müdürü ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) 2 çalışanı hakkında, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli 2 binbaşı hakkında ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçlarından iddianame hazırlandı. İddianame, Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, 11 kişi hakkında dava açıldı.

İHA VE SİHA BİLGİLERİNİ FİRMA YÖNETİCİLERİNE AKTARDILAR

İddianamede, SSB’de eski proje müdürü olan sanık Yusuf Hakan Özbilgin’in, SSB’nin projeleri ve yapılacak ihalelerle ilgili bilgiler ile İHA ve SİHA’larla ilgili bilgileri firma yöneticilerine aktardığı kaydedildi. Özbilgin’in ayrıca ASELSAN, TUSAŞ, kuvvet komutanlıkları gibi çok sayıda kurumun projelerine ilişkin bilgileri de firmalara aktarıp maddi menfaat elde ettiği belirtildi. SİHA ve İHA’ların yanı sıra helikopter, gemi ve silah sistemleri projelerine ait ihale bilgilerini de firmalara sızdırdığının tespit edildiği aktarılan iddianamede; sanık Özbilgin’in firma sahibi sanık Mustafa Sırrı Akın ve firma çalışanı Emre Özlük ile yaptığı konuşmalara ait dökümler de yer aldı. Ayrıca sanık Özbilgin’den ele geçirilen yüklü miktarda para ile banka hesaplarındaki hareketliliğe de dikkat çekildi. Sanığın bu parayı işlediği iddia edilen suç karşılığında elde ettiği değerlendirmesi yapıldı.

HELİKOPTER BİLGİLERİNİ VERDİ

İddianamede, sanıklardan eski Albay Murat Ali Çömezin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Başkanlığı Deniz Havacılık Sistemleri Dairesi Başkan Vekili olduğu belirtilerek, elindeki imkanları kullanarak, özel gizlilik derecesi bulunan projeler hakkındaki bilgilere ulaştığı aktarıldı. Çömezin bu şekilde Deniz Kuvvetlerindeki helikopter tedarik planlamaları ve mevcut helikopterler ile ilgili detaylı bilgiyi, envanterde bulunan AQS-18A sonar sistemlerinin modernizesine ilişkin bilgiyi, helikopter projelerinin hangi ülkelerce yürütüldüğü ve taarruz helikopterlerinin nereye konuşlandırılacağı bilgisini AKTEM firması yetkilisi sanık Emre Özlük’e aktardığı belirtildi. Sanık Çömezin, Emre Özlükle sık sık görüştükleri ayrıca Çömezin gayriahlaki cinsel eğilimleri bulunduğu, yapılan teknik takipte pedofili eğilimlerinin tespit edildiği aktarıldı.

YAZIŞMALAR İDDİANAMEDE

İddianamede, sanıklar arasındaki iletişim tespit tutanakları ile suçlamalara yönelik ‘WhatsApp’ ve e-posta yazışmaları ile sanıklar Yusuf Hakan Özbilgin ve Emre Özlükün görüştükleri anlara ait fotoğraflar da delil olarak yer aldı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

Sanıklar Aydın Demir, Cemal Evci, Çağlar Yeşildağ, Emre Özlük, Faruk Baytürk, Murat Ali Çömez, Mustafa Sırrı Akın, Yiğit Saç ve Yusuf Hakan Özbilgin zincirleme olarak devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme suçundan 35’er, sanıklar İbrahim Altın ve Murat Darendeli devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçundan 10’ar yıla kadar hapis istemiyle Ankara 25inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.