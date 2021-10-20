Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alımı yapılacak

Savunma Sanayii Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7. derece kadrolara atanmak üzere Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar başvurularını 1 Kasım – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranından yapacaklar. Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…