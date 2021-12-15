Sayıştay açıkladı: Şehirde içme suyunun ne kadarı kaçak bilinmiyor

Denizli'de belediye eski başkanı Nihat Zeybekci’nin başlattığı, Osman Zolan ile birlikte yaklaşık 13 yıldır devam eden altyapı çalışmaları içme suyundaki kayıp ve kaçağın önüne geçemedi.

Selami AYDIN

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Sayıştay'ın 2020 yılı raporunda Denizli'de içme suyu şebekesine verilen su miktarı ve kaçak su miktarının ölçülemediği verisi yer aldı. Raporda, ‘Bazı su depolarında ölçüm ve su kayıplarının mevzuatın öngördüğü şekilde takip edilmediği görülmüştür' ifadesi kullanıldı.

Ölçümlerin düzenli olarak yapılarak kayıt altına alınması gerektiğine vurgu yapılarak, kent sınırları içindeki 595 su deposundan sadece 61'inde debimetre olduğu ve ölçüm yapılabildiği kaydedildi.

ÖLÇÜM YAPILAN DEPOLAR KENT MERKEZİNDE

Kentin merkez ilçeleri olan Pamukkale ve Merkezefendi'deki depolar dışında diğer 17 ilçede hiç ölçüm olmadığı kaydedilerek; “Sisteme verilen su miktarının ölçümünün yapılabildiği 61 su deposu, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde olması nedeniyle diğer 17 ilçeye verilen su miktarı ölçülememektedir” denildi.

Belediyenin yönetmelik gereği su kayıplarını 2023 yılı sonuna kadar yüzde 30 düzeyine gerilemekle yükümlü olduğu hatırlatılarak, “İdarenin sisteme verilen su miktarını ölçebildiği 61 adet su deposunda kayıp ve kaçak oranının 2018 yılında yüzde 35,71, 2019 yılında yüzde 38,24 ve 2020 yılsonunda ise yüzde 36,42 olduğu görülmüştür” ifadesi kullanıldı.

13 YILDIR DEVAM EDEN ALTYAPI ÇALIŞMALARI SORUNU BİTİRMEYE YETMEDİ

2004 yılında AKP'den Denizli belediye başkanı seçilen Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci 2008 yılı Kasım ayında ‘Yüzyılın Dev Altyapı Projesi' başlığı ile altyapı çalışmaları başlatmıştı. Kent merkezinde içme suyu hatlarında yüzde 60 kaçak tespit ettiklerini söyleyen Zeybekci o dönemde yaptığı bir açıklamada 1 metrelik hatta 6 kaçağa rastladıklarını açıklamıştı.

Zeybekci'den sonra görevi devralan Osman Zolan da altyapı yatırımlarını sürdürdü. 2012 yılında kentin büyükşehir olması ile birlikte 19 ilçenin içme suyu sorumluluğu Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ)'ne geçti. Kentte eski su şebekelerine ait planların büyük bölümünün olmayışı DESKİ'nin en çok sorun yaşadığı konu oldu.

Dinleme yöntemi ile şebekelerin yeri belirlenip kaçaklara müdahale edildiyse de yaklaşık 13 yıldır devam eden altyapı projeleri kaçak sorununun önüne geçmeye yetmedi.

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