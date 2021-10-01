Sayıştay raporuyla altın şamdanlar yeniden gündemde

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, daha önce meclis gündemine taşıdığı Topkapı Sarayı envanterine kayıtlı olduğu ancak depoda tutulduğu açıklanan altın şamdanlarla ilgili Sayıştay raporundaki tespitlere dikkat çekti. Tanal, "Milli Saraylar yetkilileri, sorumluluğunuzdaki müzelerdeki tarihi eserlerin tamamını usulüne uygun şekilde tabloya kaydedin" çağrısında bulundu.

Sözcü İstanbul

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanlığına soru önergesi vererek, Sultan Abdülmecid’den kalma, her biri 46 kilogram olan som altından 2 vazonun nerede olduğunu sormuştu. Tanal'ın iddiaları üzerine Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanı Adnan Gayhan, “Tanal'ın sosyal medyasında paylaştığı şamdan olan o eserler, Dolmabahçe Sarayı’nın kapısından hiçbir zaman girmedi. O eserler, Topkapı Sarayı’nın envanterine kayıtlı. O eserler Fatih Köşkü'nde bundan 6 yıl önce sergileniyordu. Ancak Fatih Köşkü’nün Marmara Denizi’ne doğru kaymasıyla başlatılan restorasyon çalışmalarıyla, o eserler depolara indirildi” açıklamasında bulunmuştu.

SAYIŞTAY RAPORUNA DİKKAT ÇEKTİ

Mahmut Tanal, konunun Sayıştay raporunda yer almasıyla yeni paylaşımlarda bulundu. Tanal, Sayıştay raporunda denetçilerin, “Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yönetiminde bulunan müzelerde sergilenen veya depolarda muhafaza edilen bir kısım tarihi eser ve objelerin kuruma ait taşınır mal kayıtları dışında ayrı kayıtlarının tutulduğunu” tespit ettiğini aktardı.

Tanal, Sayıştay raporunda, “Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 9. maddesinde müzelerde sergilenen taşınırların örnek 3 nolu ‘Müze Defteri'ne kayıt edileceği ve 10. maddesinde de müzedeki eserlerin kayıtlarında örnek 5/A nolu taşınır işlem fişinin kullanılacağının belirtildiği” bilgisi aktarıldığına da dikkat çekti.

“BİR AN ÖNCE KAMUOYUYLA PAYLAŞIN”

Bunun üzerine Tanal, “Değerli Milli Saraylar yetkilileri, sorumluluğunuzdaki müzelerdeki tarihi eserlerin tamamını usulüne uygun şekilde tabloya kaydedin. Topkapı Sarayı'nda depoda olduğunu söylediğiniz altın şamdanları da bir an önce kamuoyuyla paylaşın” çağrısında bulundu.