Şebnem Şirin toprağa verildi, babanın feryatları yürek dağladı

Denizli’de erkek arkadaşı tarafından katledilen Şebnem Şirin son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesi musalla taşına konan tabuta sarılan anne Pervin Şirin, kızını son kez görmek istedi. Cenaze imamı tabutu açarak kızının yüzünü acılı anneye son kez gösterdi. Baba Halil Şirin, “Benim kızım vahşice katledildi. Böyle bir meleğe nasıl kıydın?” diye feryat etti.

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Denizli'de erkek arkadaşı Furkan Z. tarafından boğazı kesilerek katledilen 23 yaşındaki Şebnem Şirin bugün defnedildi. Denizlili ünlü iş insanı Şevket Tokat'ın torunu olan Şirin için Bayramyeri'ndeki Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazı öncesi musalla taşına konulan tabutun başında gözyaşı döken anne Pervin Şirin imamdan tabutu açmasını istedi ve kızını son kez görmek istediğini belirtti.

Kızının fotoğrafını gösteren anne Pervin Şirin ‘Buna kıyılır mı?” diye feryat etti. Ardından tabutun kapağı açılarak kızı son kez anneye gösterildi. Anne Pervin Şirin daha sonra fenalık geçirdi.

“BENİM KIZIM ÖLMEDİ VAHŞİCE KATLEDİLDİ”

Baba Halil Şirin ise güçlükle sakinleştirilebildi. “Ben geldim kınalı kuzum” diyerek tabuta sarılan Halil Şirin; “Bana kim babiş diyecek? Kuzum, melek yüzlü kızım, kalk kızım ben geldim. Benim kızım ölmedi, vahşice katledildi. Ellerin kırılsın. Böyle bir meleğe nasıl kıydın? Nasıl kıydın be vicdansız. Gelin olduğunu göremedim. Benim de hayallerim vardı seninle… Hayallerimi aldılar, yerle bir ettiler. İnsan insana bunu yapar mı?” diyerek gözyaşı döktü. Ağabey Şevket Şirin ise kız kardeşinin tabutu üzerindeki yazmayı koklayarak gözyaşı döktü.

CENAZE SONRASI EYLEM

Diğer yandan cenazeye katılan kadınlar cenaze namazı sonrası oturma eylemi yaptı. Kadın cinayetlerini kınayan kadınlar İstanbul Sözleşmesi'ni hatırlattı. Ailenin yakın dostu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca açıklama yaparak, “Çok güzel bir insanı kaybettik. Büyük üzüntü yaşıyoruz. Kadın cinayetlerinin sorumlusu hükümettir. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilenler kadın cinayetlerinin önünü açmışlardır” diye konuştu. Şebnem Şirin, memleketi Denizli'nin Güney ilçesinde defnedildi.

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