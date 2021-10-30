Şebnem Şirin’in annesi konuştu: Ben kızımı kurtaramadım

Erkek arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Şebnem Şirin’in annesi Pervin Tokat, “Her seferinde bu son olsun diye en önde pankart tuttum. Ben kızımı kurtaramadım. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyorlar yaşatmadılar” diye isyan etti.

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Denizli'de ayrılmak istediği eski erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 23 yaşındaki Gıda Mühendisi Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat SÖZCÜ'ye konuştu.

Acılı anne kadın cinayetlerinde en ön sırada protestolar yaptığını, pankartlar taşıdığını söyledi, “Ben kızımı kurtaramadım” diye konuştu.

“BENİM KIZIM HAYAT DOLUYDU”

Acılı anne cinayetin günü öncesi kızının halk oyunları kursuna yazıldığını belirterek, “Birlikte halk oyunları kursuna gittik. Benim için kursa yazıldı. Misket öğrenecekti. Ertesi gün de salsa kursuna yazılacaktı. Arkadaşları ile birlikte kursa gideceklerdi. Bu nedenle buluştular. Benim kızım hayat doluydu. Yüzmede 20 tane madalyası vardı. Yatağının üstünde kemanı vardı. Bu yıl gıda mühendisi oldu. Hayalleri, idealleri vardı. Benim kızımı soldurdular” diye konuştu.

“BEN KIZIMI KURTARAMADIM”



Tokat sözlerini şöyle sürdürdü:

* Ben kendim zamanla Özgecanlar ölmesin diye pankartlar tuttum, adliye önlerinde eylemler yaptım. Ben kızımı kurtaramadım. Her seferinde bu son olsun diyerek pankart tuttum.

* Ben kızımı kurban verdim. Benim kızım bir melekti. Bu kızların hepsi melekti. Arkadaşları için canını verirdi.

“KEDİLERİ ODA ODA ONU ARIYOR”

Şebnem Şirin'in hayvanlara çok düşkün olduğunu belirten acılı anne; “İki kedisi evin içinde oda oda dolaşıp onu arıyor. Sokak hayvanları kapının önünde üç gündür onu bekliyor. Evdeki bütün battaniyeleri hırkaları sokak hayvanlarına taşırdı. Bütün saklama kaplarını kedi köpek mama kabı yapmıştı” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR DİYORLAR YAŞATAMADI”

Tokat şu ifadeleri kullandı:

* Hepsi can ama ben canımı kurtaramadım. Bu son olsun diyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz, yaşatmadılar. Ülkemiz ne hale geldi? Her kadın cinayetinde isyan ederdi.

* Anne o kız ben olabilirdim, o anne baba ben olabilirdim diye düşünürdü. Canım yandı. Adalete havale ediyorum diyemiyorum. Bir şey diyemiyorum.