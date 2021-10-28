Şebnem Şirin’in otopsi raporunda kan donduran detay

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kız arkadaşı Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı'nın mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şabnem Şirin'in ön otopsi raporunda ise vücudunda toplam 12 bıçak darbesi olduğu, boğazına aldığı derin bıçak kesisiyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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Denizli'de gıda mühendisi olan 23 yaşındaki Şebnem Şirin’i boğazını keserek öldüren zanlı Furkan Zıbıncı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Gasp ve cinsel istismardan 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan zanlı, yaşananları hatırlamadığını iddia etti.

“ŞEBNEM EVLENMEK İSTİYORDU, BEN REDDEDİYORDUM”

Katil zanlısı Furkan Zıbıncı, Şebnem Şirinin evlenmek istediğini kendisinin ise reddettiğini öne sürdü. Olayı hatırlamadığını belirten Zıbıncı ifadesinde, şunları söyledi:

* Ben sarraf olarak çalışırım. Şebnem ile ara ara sevgili olarak görüşürdüm. Askerden geldikten sonra Şebnem evlenmek istiyordu, ben de reddediyordum. Ayrıca beni kıskanıyordu. Bu konuda tartışıyorduk.

* Olay gecesi ortak arkadaşımız Sena ile Şebnem alkollü bir mekanda alkol aldıktan sonra Şebnem ile buluştum. Ben de alkollüydüm. Tekel büfesinden alkol alıp, apart dairesine gittik.

* Tekrar alkol aldık ve rızası dahilinde cinsel ilişkiye girdik. Aparttan çıkıp, tekrar geldikten sonra Şebnem, yukarıda belirttiğim nedenle benimle tartışmaya başladı.

“BIÇAKLA BANA SALDIRDI”

Bana doğru apartta bulduğu bıçağı savurdu. Parmağım kesildi, yüzüme vurmaya başladı, hakaret etti. Ben de Şebnem’i engellemek için kolunu tuttum. Yere düştük.

* Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum. Olaydan sonra cep telefonunun sim kartını attığımı ve babama ‘Ben Şebnem’i öldürdüm, gelin bana yardım edin’ şeklinde sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum.

* Ancak cep telefonumun sim kartını attığımı hatırlıyorum. Bunu babam da söylemiş olabilirim. Tasarlayarak canavarca hisle Şebnem’i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum.

12 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Şebnem Şirin’in yapılan otopsisinde vücudunun göğüs, yüz ve boyun kısmında toplam 12 bıçak darbesi olduğu, boğazına aldığı derin bıçak kesisiyle yaşamını yitirdiği tespit edildi. (DHA)

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