Şebnem Şirin’in teyzesi: İstanbul Sözleşmesini neden kaldırdınız?

Denizli'de Furkan Zıbıncı tarafından katledilen işinsanı Şevket Tokat'ın torunu Şebnem Şirin için Denizli Kadın Platformu basın açıklaması yaptı. Toplantıya katılan Şirin'in teyzesi Zehra Tokat Gezer; "İstanbul Sözleşmesini neden kaldırdınız?" diye konuştu.

Selami AYDIN

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Denizli’de eski erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek katledilen Şebnem Şirin için 90'dan fazla sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Denizli Kadın Platformu basın toplantısı gerçekleştirdi. Açıklamaya Şirin'in teyzeleri Zehra Tokat Gezer ve Perihan Tokat Bozdemir de katıldı. Güçlükle ayakta duran teyze Zehra Tokat Gezer, “İstanbul Sözleşmesini neden kaldırdınız?” diye sordu.

“YETER ARTIK SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ”

Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gezer, “Bu acının tarifi var mı? İstanbul Sözleşmesi’ni neden kaldırdınız? Kadınları koruyan yasayı neden kaldırdınız? Bu canavar erkeklerin daha da güçlenmesi için mi kaldırdınız? Yeter artık! Yeter! Sözün bittiği yer. İnanın söyleyecek bir şey yok.

Biz Şebnemleri hep kaldırıyoruz ama bu olay bitmiyor. Benim kızım evladım, bilseydi o canavarın o kadar suç makinesi olduğunu yanından geçer miydi? Bu tür insanları damgalayın. Vallahi damgalasınlar. Alınlarına mı damga yapacaklar, vallahi deşifre olsunlar. Çıkmasınlar zaten” diye konuştu.

“EVDEKİ BATTANİYELERİ SOKAK HAYVANLARINA TAŞIRDI”

Şebnem Şirin'in çok iyi bir insan olduğunu, evdeki tüm pelüş battaniyeleri sokak hayvanlarına taşıdığını söyleyen teyze Gezer, “Candı Şebnem… Hayat dolu. Sevgi dolu. Annesinin canı ciğeri, abisinin yoldaşı. Ne diyeyim. Annesi söylüyor evde pelüş battaniye bırakmadı diyor.

Evde beslediklerinden ayrıca her gün sabah yüzünü yıkamadan dışarıya çıkarmış, ‘Ben torunlarımı besleyip geleceğim' diye… Böyle sevgi dolu bir kızdı” ifadelerini kullandı.

KADIN PLATFORMU HÜKÜMETİ SUÇLADI

Yaşanan kadın cinayetlerini hatırlatan Denizli Kadın Platformu dönem sözcüsü Ayşegül Odabaşıoğlu ise yaptığı konuşmada hükümeti suçladı. Odabaşıoğlu “Şebnemimiz vahşice katledildi. Ciğerimiz yandı. Hayatının baharında zararsız bir insanın cinsel istismar, gasp ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçlardan 6 ayrı kaydı olan bir katil tarafından katledildi. Bir bireyin yaşam hakkını alan bu katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz.

Boşanan kadınları sapkın hayatlar yaşamakla suçlayanlar, boşanmalarını ne pahasına olursa olsun engellemek için mecliste komisyonlar kuranlara sesleniyoruz. Nafakayı kaldırmak için yasa hazırlıkları yapanlar, şiddete ilişkin koruma kararları almamızı sağlayan 6284 sayılı yasayı kaldırmak isteyenler, İstanbul Sözleşmesi’nden devletin imzasını çekenler, öldüreni değil öleni suçlayanlar, katilleri yargılamadan hak ettikleri en ağır cezaları vermeden toplum içine bırakanlar, katledilen kız kardeşlerimizin cinayetlerinin sorumlusudur” diye konuştu.

“HEPİNİZDEN HESAP SORACAĞIZ”

Odabaşıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim için hayati öneme sahip İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdınız. Oysa İstanbul Sözleşmesi, hukuki güvencemizdi. İstanbul Sözleşmesini hedef alıp sözleşmeden çekilmeniz ile kadına yönelik şiddete teşvik ettiniz. Biz kadınların susmaya, itaat etmeye, birbirimizi yalnız bırakmaya, şiddetle yaşamaya ya da canımızdan olmaya hiç niyetimiz yok. Bilin istiyoruz; biz yasta değil, isyandayız. Kadın örgütlerini ve İstanbul Sözleşmesini bitirenler öldürülen tüm kadınların katilidir. Kadınların hayatını kendi siyasi çıkarlarınız için malzeme yapamazsınız. Hayatımız sizin oyuncağınız değil. Hepinizden hesap soracağız.”

12 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Denizlili ünlü işinsanı Şevket Tokat'ın torunu olan 23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin 27 Ekim'de Pamukkale'ye bağlı Kınıklı Mahallesi’ndeki bir apartta erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından katledilmişti. Genç kızın yapılan otopsisinde vücudunda 12 bıçak darbesine rastlanmış, öldürücü darbeyi boğazına aldığı ortaya çıkmıştı. İlk ifadesinde olayı hatırlamadığını söyleyen Zıbıncı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Şirin'in eski arkadaşı tarafından aylardır rahatsız edildiği belirtilmişti.

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