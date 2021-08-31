Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Avrasya Araştırma'nın son anketine göre, "Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesini ister misiniz? sorusuna 'Hayır' diyenlerin oranı yüzde 54.9 oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim barajıyla ilgili yaptığı son açıklama erken seçim tartışmalarını hızlandırdı… Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, 21 Ağustos’ta yaptıklarını son anketin sonuçlarını paylaştı.
Erken seçim yapılmalı mı?
- Evet: Yüzde 58.7
- Hayır: Yüzde 30.8
- Kararsız: Yüzde 10.5
Yapılacak seçimde Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesini ister misiniz?
- Evet: Yüzde 34.2
- Hayır: Yüzde 54.9
- Kararsız: Yüzde 10.9
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda hangi adaylara oy verirsiniz?
- Meral Akşener: Yüzde 54 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46
- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 54.2 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 45.8
- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 59.5 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 40.5
- Mansur Yavaş: Yüzde 58.1 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.9
Parti ve parti başkanlarının ismi söylenmeden açık uçlu olarak “Hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusu sorulduğunda seçmenlerin oy verecekleri partiler (kararsızlar dağıtıldıktan sonra):
- AKP: Yüzde 29.1
- CHP: Yüzde 27.2
- İYİ Parti: Yüzde 13.8
- HDP: Yüzde 9.8
- MHP: Yüzde 7.3
- DEVA: Yüzde 4.7
- Gelecek: Yüzde 2.2
- Saadet: Yüzde 1.6
- DP: Yüzde 1.1
- TİP: Yüzde 1
- Memleket: Yüzde 0.9
- Diğer: Yüzde 1.3
Parti ve parti başkanlarının isimleri kişilere söylendikten sonra seçmenlerin oy verecekleri partiler (kararsızlar dağıtıldıktan sonra):
- AKP: Yüzde 28.3
- CHP: Yüzde 26.6
- İYİ Parti: Yüzde 14.1
- HDP: Yüzde 9.6
- MHP: Yüzde 7.1
- DEVA: Yüzde 5.8
- Gelecek: Yüzde 2.7
- Saadet: Yüzde 1.3
- DP: Yüzde 1.1
- TİP: Yüzde 1
- Memleket: Yüzde 1.3
- Diğer: Yüzde 1.1