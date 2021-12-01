Sedanur Şen davası açıldı: 19 yıl hapis istendi

Maltepe’de 24 yaşındaki Sedanur Şen’in bir rezidansta ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan Serdar Yazıcı hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olma” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçlarından 2 yıl 8 aydan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Maltepe'de, 9 Eylül'de 24 yaşındaki Sedanur Şen'in bir rezidansta ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü bir otelde ölüm olayı ihbar edildiği kaydedildi.

Otel görevlisi T.Y.'nin ifadesinde, söz konusu otel odasında Serdar Yazıcı ile Sedanur Şen’in konakladığını, Yazıcı'nın kendilerine Sedanur Şen’in hareketsiz yattığını söylediği aktarıldı. İddianamede, suça konu adreste uyuşturucu içmek için iki adet cam düzenek, şişe içerisinde muhtemel uyuşturucu olduğu düşünülen sıvı madde bulunduğu belirtildi.

‘UYUŞTURUCU KULLANMAK VE TİCARETİNİ YAPMAKTAN KAYDI VAR’

Serdar Yazıcı'nın uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından kaydının olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen kan numunesi üzerinde yapılan incelemede sanığın kanında metanfetamin ve amfetamin maddelerinin tespit edildiği, otopsi raporuna göre Sedanur Şen ölüm sebebinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde sonucu meydana geldiği belirtildi.

Serdar Yazıcı'nın ifadesinde, bir buçuk hafta önce Sedanur Şen ile tanıştıklarını, olay günü söz konusu otele geldiklerini, birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını, gece uyuya kaldığını, sabah otel çalışanlarının temizlik için odaya geldiklerinde uyandırmaya çalıştığı Sedanur Şen’in hayatını kaybettiğini anladığını söylediği aktarıldı.

KIZININ TEDAVİ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Sedanur Şen'in annesi Sevinç Şen'in de ifadesinde, bir yıl önce kızının madde bağımlısı olduğunu öğrendiğini, bir hastanede tedavi gördüğünü, kızına tedavi için çip takıldığını, uyuşturucu madde alması halinde ayağının şiştiğini, Serdar Yazıcı'yı tanımadığını ve şikayetçi olduğunu söylediği belirtildi.

‘UYUŞTURUCUYLA İLGİLİ TEDAVİ OLDUĞUNU BİLEBİLECEĞİ'

İddianamede, şüphelinin maktul ile beraber gittiği Taksim’de uyuşturucu madde satın aldığını, otelde maktule uyuşturucu madde kullanması için verdiği, şüphelinin daha önce de aynı suçlara ilişkin kaydının olduğu, ayrıca maktulü tıp merkezine götürdüğü, burada maktulün uyuşturucu madde ile ilgili tedavi olduğunu bilebileceği belirtildi.

SAVCILIK TOPLAMDA 19 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Savcılık, şüpheli Serdar Yazıcı'nın Sedanur Şen'e uyuşturucu madde kullandırarak, bilinçli taksirle hareket edip ölümüne sebep olduğu konusunda yeterli şüphe oluştuğunu belirterek, Yazıcı'nın “taksirle ölüme neden olma”, suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan da 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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