Sedat Peker’in iddialarına Tolga Ağar’dan yanıt

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmaktan soruşturma yürütülen Sedat Peker, sosyal medya hesabından 56 dakikalık bir video yayınladı. Peker, “Mehmet Ağar ve Pelikancıların gerçek yüzü (Ödeşmek Adettendir)” ifadelerini kullanarak bazı iddialarda bulundu.

– Tolga Ağar’ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, “Tolga Ağar bana tecavüz etti” diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası (eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar) aldırıyor. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Ne kadar enteresan ve ne kadar acı değil mi?

– Kendi kızımız olmadığı için derdin peşine düşmedik. Kendi kızımız için dünyaları yakarız dedik ama orada orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse ağzını açmıyor. Hani kadın kuruluşları? Kadın haklarını arayacağız, kadın şiddetine son… Bir tane gördünüz mü bu olay için orada eylem yapan? Yok. Derin devletin başı adam ne isterse o oluyor.

İLK AÇIKLAMA JANDARMA’DAN

Bu iddiayla ilgili ilk açıklama Jandarma Genel Komutanlığı’ndan geldi. Komutanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi:

“Suç örgütü lideri ve halen yurt dışında kaçak olarak bulunan S.P. isimli şahsın sosyal medya hesaplarından 06 Mayıs 2021 günü yayımlanan videolar ile bazı internet sitelerinde “Yeldana Kaharman simli Kırgız ya da Kazak Uyruklu bir kadının Jandarmaya giderek Tolga Ağar’ı şikâyet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğu” şeklinde haberler yer almıştır. Yeldana Kaharman isimli kadının, jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi, helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır.”

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“SORUŞTURULMUŞ VE HUKUKİ SÜREÇ TAMAMLANMIŞTIR”

Peker'in iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, konunun adli makamlarca soruşturulduğunu ve hukuki sürecin tamamlandığını savundu, şu ifadeleri kullandı:

– Uzun süredir yurtdışında kaçak yaşadığı anlaşılan suç örgütü mensubu S.P. isimli kişi tarafından şahsıma yönelik iftiraları şiddetle reddediyorum. Hangi karanlık hesaplar için bu şeref ve itibar suikastına giriştiğinin açığa çıkması için hukuki işlemleri başlatacağım. Şaibe yaratarak, ima yoluyla beni suçlamaya çalıştığı adı geçen gazeteciyi (Yeldana Kaharman) tanımam. Konu adli makamlarca soruşturulmuş ve hukuki süreç tamamlanmıştır.

– Konunun şahsımla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Buradaki kurnazlık, siyasi husumet içerisinde olunan çevrelerin iftirasına destek vereceği ümididir. Daha düne kadar kendisine hakaret ederek itibarsız şahıs muamelesi yapanların, amaç siyasette malzeme olarak kullanma olunca, konu ile ilgili hiçbir araştırma, soruşturma lüzumu görmeksizin, hevesle üzerine atlamalarını derin bir üzüntü ile karşılıyorum.

– Kendi siyasi hesaplarına suç örgütü mensubunun beyanlarını dayanak yapmaya çalışanları kamuoyu vicdanına havale ediyorum. Türkiye'de herkes herkesi tanır, bilir ve değerlendirir. ‘Tezyif müzeyyifin kadri ile mütenasiptir’ yani hakaret, hakaret edenin gücü ve kişiliği ile orantılıdır.

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PEKER: OĞLUNU HELİKOPTERLE ALDIĞINI SÖYLEDİM

Jandarma Genel Komutanlığı’nın açıklaması üzerine sosyal medyadan yeni paylaşımlarda bulunan Sedat Peker ise şu ifadeleri kullandı:

– Jandarma Genel Komutanlığı gibi nadide bir kurumun kamuoyunda yapılan bu tip tartışmalara savcılık yazısı olmadan dahil olması bence çok doğru bir davranış değil. Ben öldürülen kız kardeşimizin helikopterle alındığını iddia etmedim. Derin devletimizin başı Mehmet Ağar’ın oğlunu helikopterle aldığını söyledim. Ayrıca Yeşil’in jandarma karakolundan 6 sivili alıp yok ettiği gerçeği ve bunun gibi birçok olay ortadayken, öldürülmüş bir kızın bir gün önce verdiği şikayet dilekçesinin yırtılarak yok edilemeyeceğine inanmak safdillik olur (Hele ki Mehmet Ağar gerçeği ortadayken).

YELDANA KAHARMAN OLAYI

Elazığ'da yerel bir kanalda program sunuculuğu görevi üstlenen Kazakistan uyruklu Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Yeldana Kaharman (21), iki yıl önce, ev arkadaşı tarafından mutfakta hareketsiz bulunmuştu. Genç kızın arkadaşı hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen, Kaharman'ın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Yeldana Kaharman’ın eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağarın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ile röportaj yapmak için evine gittikten bir gün sonra ölü bulunduğu iddiası gündeme gelmişti. Kaharman'ın ölümünden önce “tecavüze uğradığı” iddia edilmişti.