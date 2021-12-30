Sedat Peker’in yargılandığı davada savunmalar alınıyor

Sedat Peker suç örgütüne ilişkin aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 92 sanığın davası ikinci gününde görülmeye devam ediyor. Savunması alınan üzerlerine atılı suçlamaları reddederken, mahkeme heyeti duruşmaya yarım saat ara verdi. Duruşmanın görülmesine verilen aranın ardından devam ediliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya çok sayıda tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

“ÇİFTLİKTE KÖPEKLER VARDI, ONLARI DAHİ SATMIŞLAR”

Tutuklu sanık Selçuk Patlar, Beykoz’da bulunan bir hayvan çiftliğine ortak olduğunu belirterek şöyle devam etti:

* Bir gün çiftliğe gittiğimde hiç hayvan yoktu. Şok oldum. Hemen Ufuk Topçular’ı aradım. Ben çalındı zannettim. Beni bir mekana götürdü. ‘Ufuk hayvanlar nerede’ dedim ‘Sattık’ dedi. ‘Para nerede’ dedim. ‘Kıbrıs’a gittik kumarda yedik’ dedi. ‘Bu borcu ben ödeyeceğim’ dedi.

* Çiftlikte köpekler vardı onları dahi satmışlar. Söz konusu borç nedeniyle çiftliğe daha önce görmediği insanların gelmeye başladığını kaydeden sanık Benim 450 bin lira alacağım varken, bana 1 milyon 200 bin liralık senet imzalattılar.

* Ben örgütten bir kişi olsam, alacaklıyken nasıl borçlu konumuna düşebilirim. 9 aydır bu nedenle tutukluyum.

Söz alan firari sanık Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, söz konusu çiftlik meseleleri yaşanırken Sedat Peker’in bu işlerin neresinde olduğunu ve Peker’in varlığını hissettirecek bir ilişki görüp görmediğini sordu. Sanık Patlar da ortağı olduğu çiftlikle ilgili alacak-verecek meseleleri yaşandığı dönemde tehdit edildiği sırada Sedat Peker’in adını duyduğunu, ancak bu olayların öncesinde veya sonrasında hiç ismini duymadığını kaydetti.

“PEKER’LE UZAKTAN AKRABA OLMAK KENDİ TERCİH ETTİĞİM DURUM DEĞİLDİR”

Tutuklu sanık Enes Aydın, şu ifadeleri kullandı:

* Ben Peker’i uzaktan akrabam olmasından dolayı 5-6 yaşından beri tanıyorum. 18 yaşına kadar Sedat Peker’i sadece 3 kere görmüşümdür. Bizim evimizde Peker’in gönderdiği bir mektup bulundu. Bu mektubun bir çocuğa yazıldığı okunduğunda anlaşılacaktır. O mektup 18 yaşına girmemiş kardeşime yazılmıştır.

* Ben Sedat Peker’le hiç telefondan konuşmadım. Ben çocukluğumdan beri tanımama rağmen hayatımda hiç evine gitmedim, ondan bir şey talep etmedim. Peker’den iddia edildiği gibi emir veya talimat almadım.

* Biz ailecek ticaretle uğraşırız buna rağmen kendisiyle hiç ticaret yapmadık. Kendisiyle uzaktan akraba olmak, çocukluğumdan beri tanımak kendi tercih ettiğim durum değildir.

Sanık Aydın, hiçbir somut delil olmamasına rağmen tutuklandığını iddia ederek tahliyesini talep etti. Sedat Peker ile cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada tanıştığını, Peker’i 22 yıldır tanıdığını kaydeden tutuklu sanık Erkan Temiz de üzerine İstanbul Halk Ekmek’ten büfe aldığını, günde 60 lira para kazandığını belirterek üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Tutuklu sanıklar Mahmut Erkan Aydın, Hakan Uruk, Tufan Yetiş ve Onur Özen de üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Tutuklu sanık Onur Özen savunmasında “Benim sabit bir işim, makamım vardır. Kimsenin yağmalanmasına aracı olmaya fırsat vermem. Ben Sedat Peker’i bugüne kadar görmedim, yan yana gelmedim. Bu kişiyle dünya ve siyasi görüşüm zıttır. Hiçbir sempatim olmamıştır. Örgüt yöneticiliği iddialarını kabul etmiyorum” diyerek tahliyesini talep etti.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Sabah 9.30 gibi başlayan duruşmaya 18.00’de yarım saat ara verildi. Duruşma, aranın ardından tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor. DHA

İlginizi Çekebilir Sedat Peker'in yargılanması başladı