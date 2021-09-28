Seferihisar’da JES projesine mahkeme iptali: Zeytin ağaçları ve köylüler davayı kazandı

İzmir Seferihisar’a bağlı Orhanlı köyünde jeotermal kaynak arama çalışmaları için verilen ÇED kararlarına karşı asırlık zeytin ağaçlarını korumak için dava açan köylüler davayı kazandı. Yaşam alanlarını ve geçim kaynaklarını yok edeceğini söyledikleri projeye karşı kazandıkları bu davanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Orhanlı köylüleri, her türlü jeotermal projesine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Sozcu.com.tr

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99 köylü ve Orhanlı Köyü Kültür Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, zeytin ağaçlarına ve yaşam alanlarına geri dönüşsüz olarak zarar vereceğini söyledikleri JES projesinin iptali için dava açmıştı.

Daha önce yürütmeyi durdurma kararı veren İzmir 3. İdare Mahkemesi, bilirkişi heyeti raporuna dayanarak projeyi iptal etti. Orhanlı köylüleri, yürütmeyi durdurma kararının, geçim kaynakları olan zeytin ağaçlarının ve yaşam alanlarının korunması için oldukça önemli olduğunun söyledi.

“BİLİRKİŞİ RAPORU: ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR”

Bilirkişi raporunda; ‘projenin yüzey ve yeraltı sularını, tarımsal ürünleri ve toprağı kirletme riski yarattığı, sondaj alanının yerinin doğru olmadığı, sondaj kuyularının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle ağır metallerin ve çıkan gazların çevreye ve halk sağlığına zarar verebileceği’ tespitleri yer aldı.

“JEOTERMAL PROJELERİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

Mahkeme kararı ardından köy sakinleri adına konuşan Orhanlı Köyü Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hasan Tahsin Akçil, şu ifadeleri kullandı:

* Geçimini zeytincilikle sağlayan biz Orhanlı köyü sakinleri, İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen iptal kararını büyük bir mutlulukla karşıladık. Köyümüz asırlık zeytin ağaçlarıyla iç içe geçmiş, temiz havası ve suyuyla bugün Türkiye'nin göç vermeyen ender köylerinden birisi. Ürettiğimiz zeytinyağı bütün dünyanın en lezzetli zeytinyağları arasında tescil edilmiş durumda.

* Ürettiğimiz organik sebze ve meyveler ise ülkemizin her yerindeki insanların sofralarında sağlıklı gıda olarak ulaşıyor. Verilen bu karar, mücadelemizde ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Çocuklarımızın geleceği için yaşam alanımız olan bu vadideki bütün jeotermal projelerine karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.