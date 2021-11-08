Şehit annesi Pakize Akbaba haksızlığa isyan etti: Peki sizin yaptığınız yenilir yutulur mu?

Bingöl'de Lütfü Türkkan ve şehit yakını arasındaki küfürlü olayın ardından kamera karşısına geçen şehit annesi ve Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, kendisinin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanmasını hatırlatarak, "Sayın cumhurbaşkanı, şehit anasını mahkemeye verdin, ayağım daha yeni ameliyat olmuştu mahkemelerde süründürdün, yenilir yutulur mu? Madem o kadar şehitler baş tacınızdı, aileleri emanetleri baş tacınızdı, siz niye bize bu hakareti yapıyorsunuz?"

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İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, partisinin genel başkanı Meral Akşener’e sosyal medya üzerinden hakaret-küfür eden şehit yakınına, Bingöl programı sırasında küfür ettiği ortaya çıkınca özür dileyip istifa etmesinin ardından, ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanan şehit yakını Pakize Akbaba kamera karşısına geçerek konuştu.

“HERKES GİBİ BEN DE KINIYORUM”

“Dünden beri uykularımız kaçtı, çünkü haksızlığı hiç kaldıramıyorum” diyen Akbaba, Lütfü Türkkan'ın küfrünün kabul edilemez olduğunu ifade ederek, “Bu utanç verici bir şeydir. Bunu herkes gibi ben de kınıyorum” dedi.

“BİR DE MADALYONUN ÖBÜR TARAFI VAR”

Akbaba, “Bir de madalyonun öbür tarafı var” diyerek şöyle konuştu:

*Sayın cumhurbaşkanı, tamam yenilir yutulur gibi değil diyorsunuz. Şehide ‘kelle' demek yenilir yutulur mu? Öcalan'ın mektubunu okuttun, milli yerli dedin yenilir yutulur mu?

*74 şehidin katilini getirdin, TRT'de konuşturdun yenildi yutuldu mu? Şehit anasını mahkemeye verdin, ayağım daha yeni ameliyat olmuştu mahkemelerde süründürdün, yenilir yutulur mu? Kelle dediğin için 3 kuruşluk dava açtım.

*Onun intikamını almak için kaç senedir bana kan kusturuyorsunuz ama umrumda değil. Artık korkmuyorum çünkü adalet yok. Adalet bir kişinin dudağının arasında.

“ŞEHİT AİLELERİNİ BÖLÜP PARÇALIYORSUNUZ”

*Benim üzüntüm şehit ailelerini bölüp parçalıyorsunuz. Ayrım, gayrım yapıyorsunuz. Madem o kadar şehitler baş tacınızdı, aileleri emanetleri baş tacınızdı, siz niye bize bu hakareti yapıyorsunuz? Şehit babasına yapmadığınız, bırakmadığınız (kalmadı), hapse attınız.

*Bana karşı çıkıyor dediniz, neler yaptınız. Şimdi efendim, ‘şehit aileleri bizim başımızın tacı, yenilir yutulur gibi bu küfrü kabul etmiyorum' (diyorsunuz), ben de etmiyorum.

*Sizin yaptığınız da yenilir yutulur gibi değil. Kusura bakmayın, haddinizi bilin. Sizden korkmuyorum. Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyorum.

“SİZDEN OLANA SAHİP ÇIKIP SİZDEN OLMAYANI EZDİNİZ”

İktidara seslendiği görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Pakize Akbaba, “Her şeyi ayırdınız, şehit ailelerini de ayırdınız. Sizden olana sahip çıkıp sizden olmayanı ezdiniz. Ben şehit annesi değil miydim, bana neler ettiniz, hakkım size haram olsun!” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN YARGILANDI

1993 yılında şehit düşen Namık Ayhan Akbaba'nın annesi olan, aynı zamanda Şehit Anaları Derneği Başkanlığı görevini yürüten Pakize Akbaba, 5 Aralık 2017 tarihinde CHP tarafından düzenlenen Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması'nda kürsüden yaptığı konuşmada “Herkes haddini bilsin. Şimdi PKK bitti, FETÖ çıktı piyasaya. FETÖ Meclis'tedir önce Meclis'i temizle Meclis'i. Ben şehit verdim, saçımı süpürge ettim. Hepsi Atatürkçü, vatanını, milletini seven çocuklar yetiştirdim. Çocuklarımdan birisini askere yolladık. Ne yazık ki, hain bir kurşunla şehit oldu. ‘Analar ağlamayacak' dediler… Niçin şehit geliyor? Gücünüz yetmiyorsa bırakın o görevi” demiş ve iktidarın PKK ve FETÖ mücadelesini sert sözlerle eleştirmişti.

Akbaba, bu konuşması nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yargılanmış, Erdoğan'ın avukatlarının şikayetten vazgeçmesiyle beraat etmişti. Cumhurbaşkanı avukatları, başka bir davaya ait katılma dilekçesinin bu dosyaya sehven gönderildiğini belirterek şikayetten vazgeçtiklerini bildirmişti.

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