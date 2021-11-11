Şehit annesine, söz verip tutmayan AKP’li başkana tepki!

Teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan Bekir Gündeş’in ailesinin mahallelerine içme suyu getirilmesi için verilen söz, 7 milyon TL maliyeti olduğu gerekçesiyle yerine getirilmeyince Şehit Annesi Gülbahar Gündeş AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e, tepki gösterdi.

Ahmet KAYA

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23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş, 4 Mayıs 2020'de Siirt'in Pervari İlçesi kırsalında teröristlerin yola döşediği mayına basarak şehit oldu.

Şehidin naaşı 5 Mayıs'ta Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi’ne bağlı Ilıca-Beşen Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze töreni sırasında şehidin annesi Gülbahar Gündeş ile baba Kazım Gündeş sağlık görevlilerinin yardımıyla ayakta durabildi.

Şehidin cenaze törenine katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Hayrettin Güngör'ün de aralarında bulunduğu protokol daha sonra aileye tekrar başsağlığı ziyaretinde bulundu.

SUYUMUZ YOK, SU GETİRİLSİN

Bu sırada, isteği sorulan aile AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal'a, “Oğlumuz için bir şey istemiyoruz. Yalnız, mahallemizin içme suyu yok. Buraya içme suyu getirilmesini istiyoruz” dedi. Ünal'ın yanında bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de bu talep üzerine, en kısa sürede bu sorunun giderileceği sözünü verdi. Ancak, aradan 18 ay geçmesine rağmen söz tutulmadı.

7 MİLYON TUTUYOR, ÇOK MASRAFLI

İddiaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ilıca Beldesi'ni ziyareti sırasında kendisine Beşen'in su sorununun giderilmesiyle ilgili sözü hatırlatınca, “Keşif yaptırdık. 7 milyon TL'ye mal oluyor. Çok masraflı bir iş dedi. Bu açıklamayı duyan şehit annesi Gülbahar Gündeş de randevu alarak Başkan Güngör'ü makamında ziyaret etti.

7 TRİLYONU VEREYİM BANA OĞLUMU VER

Şehit annesi Gülbahar Gündeş, Kahramanmaraş'ta yerel yayın yapan Kanal Maraş mikrofonlarına bu süreci şöyle anlattı:

* Hayrettin Güngör Ilıca’ya gelmiş. Ilıca’da demiş ki ‘Şehit ailesi su istiyor’ demiş. ‘7 trilyon lira çıkıyor’ demiş. O lafı da geldiler bana söylediler. Ben de arabaya bindim, yanına vardım.

*Kendisine ‘Böyle, böyle demişsin. 7 trilyon (milyon) ben vereyim benim oğlumu bana getir' dedim, seslenemedi, öyle donakaldı.

*Ben suyumu istiyorum. Ben kuyu suyu da istemedim, akarsuyu istedim. Buraya gelenlerin hepsi de bana söz verdi.

*Getiririz senin suyunu dediler, 18 ay oldu daha su gelmedi. 18 aydan beri hiçbir çalışma olmadı, her yere de dilekçemizi verdik.”

Şehidin babası Kazım Gündeş ise, ”Biz şehidimizin adına devletimizden su istedik. Mahir Ünal geldi söz verdi, Hayrettin Güngör geldi söz verdi. Şehidimiz adına başka hiçbir talepte bulunmadık” dedi.

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