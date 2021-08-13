Şehit nişanlısını, asker kıyafetiyle uğurladı

Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin geçtiğimiz hafta nişan yüzüğünü taktığı Ümmü Gülsüm Abaz, tabutun başında asker elbisesiyle gözyaşı döktü.

AHMET KAYA

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Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali (27) için önce Besni Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, AKP milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş ile protokol mensupları, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehit ile geçtiğimiz hafta nişanlanan Ümmü Gülsüm Abaz, nişanlısının asker kıyafetleriyle tabut başına gelerek ağladı. Genç kadın güçlükle sakinleştirildi. Şehidin ablası Pınar Bali de güçlükle sakinleştirilebildi. Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi Besni'deki törenin ardından doğum yeri olan Oyratlı Köyü'ne götürülerek burada toprağa verildi.

Tören sırasında şehidin ablası Pınar güvenlik güçleri tarafından zorla teskin edildi. Çiftin bir yakının nişanlandıktan sonra çektikleri ‘Umut.. Bir sevda daha yarım kaldı” başlıklı videosu ise izleyenleri gözyaşına boğdu.

Birkaç gün önce nişanlanıp, iznini tamamladıktan sonra görev yerine döndüğü belirtilen şehit Piyade Uzman Çavuş'un böbrek rahatsızlığı bulunan ve diyaliz tedavisi alan babası Mehmet Bali'nin bir yıl önce yaşamını yitirdiği bildirildi.