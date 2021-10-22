Şehit Tortumlu’yu Erzurum’da binlerce kişi uğurladı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, memleketi Erzurum'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

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Tunceli’nin Ovacık ilçesinde terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, memleketi Erzurum’da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şehidin cenaze namazına katıldı.

Eren-7 Operasyonu’nda terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Erzurum’daki Narmanlı Camii’nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehidin cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum Valisi Okay Memiş, AKP Bursa Milletvekili Efkan Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, AKP İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, şehidin babası Süleyman Tortumlu, annesi Erengül, eşi, akrabaları, arkadaşları ve binlerce Erzurumlu katıldı.

Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yakutiye ilçesine bağlı Karagöbek köyünde defnedildi.

26 yaşındaki şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.