Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek gözyaşlarıyla toprağa verildi

10 Ağustos'ta Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek, memleketi Trabzon'un Arsin ilçesinde toprağa verildi.

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Kuzey Irak'ta 10 Ağustos 2021 tarihinde bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada ağır yaralanan ve GATA'da tedavi altına alınan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken cenazesi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Şebelek'in cenazesi Arsin İlçesi Merkez Ulucami'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon milletvekilleri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Ali Şebelek ve anne Yeter Şebelek, güçlükle ayakta dururken şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Fındıklı aile kabristanlığında toprağa verildi.