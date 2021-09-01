Sel bölgesine yeni ‘kuvvetli yağış’ uyarısı

Ağustos başında şiddetli yağışın sele dönüştüğü, hatalı yapılaşma ve tomruk depolarının etkisiyle 82 vatandaşın can verdiği, çok sayıda vatandaşın da kaybolduğu Batı Karadeniz için yeni bir "kuvvetli yağış" uyarısı yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısına göre “kuvvetli yağış”ın bu gece yarısı 03:00 sıralarında başlaması ve Cuma akşam saatlerine kadar aralıklarla, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Samsun’un doğusu ve Ordu’da etkili olması bekleniyor.

Bazı bölgelerde metrekareye düşecek yağış miktarının 75 kilogramı bulabileceğini belirten uzmanlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istediler.

Ağustos başındaki sel felaketi en çok Kastamonu’nun Bozkurt ve Sinop’un Ayancık ilçelerini vurmuş, özellikle Bozkurt ilçesi kent merkezinde mahsur kalan çok sayıda vatandaş saatlerce havadan kurtarılmayı beklemişti. Bölgede, enkaz temizleme ve selin yarattığı olumsuzlukları giderme çalışmaları devam ediyor.