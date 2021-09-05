Sel felaketinin yeni görüntüler ortaya çıktı! Böyle başlamış…

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak yağmur yaşanan sel felaketinin ilçeye gelişi görüntülendi. Taşan Ezine çayı, çevresinde bulunan ağaçları yıkarak ilçe merkezine doğru akması bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İsmail AKDUMAN

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Bozkurt’ta 11 Ağustos’ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı’nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Su seviyesi artan Ezine Çayı, kenarlarda bulunan ağaçları köklerinden sökerek sürükledi. Şiddetli sular önüne çıkan her şeyi yok ederek ilçe merkezine ulaştı.

Bu anlar yüksekte evi bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Suyun ağaçları yıktığı anlarda çıkardığı seslerin de yer aldığı videoda bir kişi de “Köprü de gitti” diye ifade kullanması dikkat çekti.

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