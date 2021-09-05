Sel ve yangın felaketinde vatandaşlar bu ülkedeki yönetim zafiyetini gördü

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal yangından ve selden etkilenen illere gidip yerinde inceledi. Uysal, “Maalesef yıllardır ders de tedbir de almıyoruz” dedi.

Emin ÖZGÖNÜL

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Türkiye bu yıl hem yangın, hem de büyük sel felaketleri ile sarsıldı. Binlerce hektar orman arazisi kül olurken, Karadeniz'in bir çok bölgesindeki sellerde çok sayıda can kaybı yaşandı. Önce Ege ve Akdeniz'deki yangın, daha sonra da Karadeniz'deki sel felaketinin vurduğu bölgeleri tek tek dolaşan Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, izlenimlerini SÖZCÜ HaftaSonu'na şöyle anlattı:

KRİZDEN ÇIKILMADI

“Önce yangınlarda ve selde vefat edenlere yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir facia yaşadık. Üzüntülerimizin daha da katmerlenmemesini istiyoruz ve bekliyoruz. Maalesef ders de, tedbir de almıyoruz. Deprem, sel yangın gibi afetlerden millet olarak dayanışma içinde çıkıyoruz ama bizim bu konularda tedbir planlarımız olmalı. İktidar afetlerden sonra belediyeleri suçluyor, Türk Hava Kurumu'nu suçluyor. Topyekün mücadele edilmesi lazım ama konuyu yerel yönetimlere, iktidar muhalefet rekabetine indirgiyor. Son felaketlerin ardından insanlar iktidarın yönetim zafiyeti içinde olduğu kanısına vardı. Gittiğimiz bölgelerde de ortak görüş bu biçimdeydi. Kamu birimleri, hem yangında hem selde gerekli ve hızlı müdahale yapamadı. Vatandaşlar ateşin içine girip yangını söndürmeye uğraştı.”

“Gönlümüz arzu eder ki merkezi hükümetiyle, büyükşehir belediyesiyle, diğer belediyeleriyle, sivil toplum örgütleriyle, basınıyla, gönüllü insanlarımızla bu mücadele en az zayiatla atlatılsın, geride kalsın, bu sürecin içerisinden çıkalım. Netice itibariyle bir kriz yönetimi olmak zorundaydı. Olmadı. İmkanları, eldeki kaynakları en azami noktada ortak bir sevk ve idareyle krizi yönetilmeliydi. Yangınla selle mücadele edilirken bir de muhalefet aleyhine algı oluşturulmaya çalışıyor. ‘Yangın çıkan bölgelerde muhalefet belediyeleri var, onlar yeterli mücadele yapmadı sonuç bu oldu' gibi bir algı peşindeler. Orman Bakanlığı nerede, yangın söndürme uçakları nerede? Sel ve yangın felaketinde vatandaşlar bu ülkedeki yönetim zaafiyetini gördü.”

SUÇU ATTILAR

“Orman yangınları AKP için son damla oldu; artık hiçbir süreci ve krizi yönetemiyorlar! Afet bölgesinde çay atmak hangi aklın tezahürü. AKP yangın ile mücadele etmesi gerekirken ne yazık ki belediyelerle, muhalefetle, basınla, sivil toplum kuruluşlarıyla mücadele ediyor! Belediyeleri ve THK'yı suçlayarak sorumluluğu üstünden atmaya, muhalefeti trollerle kriminalize etmeye, RTÜK eliyle basının yangın haberi vermemesine çalışıyor!

Kendi kahramanlarını milletin önünde rencide etmekten çekinmeyen bir akılla, Türkiye yönetilir oldu. Hepimizin ortak itirazı var. Hepimizin ortak ızdırapları var.”

“Demokratik yoldan bütün bunların mücadelesini veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Maalesef dış politikadan ekonomiye, toplumsal hayatı ilgilendiren pek çok sahada bir açık çıkmazı içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi adı altında ‘sınırsız yetki-sıfır denetim, sıfır sorumluluk' anlayışıyla etkinleştirilen keyfi bir rejimin tabii sonucu olarak ormanda, mutfakta, sofrada yangınlar, felaketler yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz.”

Doğa ile inatlaşma olmaz

Uysal “Ayancık'ta 1986'da heyelan olmuş köyü yine dere yatağına kurmuşlar. Bu derece aymazlık olur mu ? Doğaya karşı mücadele ederseniz kazanamazsınız” dedi ve ekledi: “Gittiğim bölgelerde vatandaşın şaşkınlığını gördüm. Turizmin önemli merkezlerinde de yangın söndürme konusunda bir hazırlık yapılmamış. Öncelik sırlaması da yanlış, yangın ve sel her sene oluyor. Bu tür bir felakette kim nasıl örgütlenecek, kim nasıl öncelikle nereye müdahale edecek, nereden nasıl takviye istenecek, belli değil. Milletin HES'lere de yoğun itirazı var. Bu konuda rant ve imtiyazlar veriliyor, milletin bir itirazı da doğanın hassasiyetinin hiçe sayılması oluyor. Bu sene yangını ve sel felaketini de yaşadık. Allah korusun büyük bir deprem olursa ne olacak ne tür önlemler, tahliye planları var ? İktidar Kanal İstanbul diye inadına bir inadına uğraş veriyor. Akıl ve mantıkla hareket edilmiyor, depremde ne olur, bilen var mı?”

Ömrünü siyaset bilimine adadı

Yaklaşık 9 yıldır Demokrat Parti Genel Başkanı olan 45 yaşındaki Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, ilk öğrenimini Afyon'da liseyi ise İstanbul'da okudu. Daha sonra ABD Houston'da işletme ve Ankara Bilkent Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi aldı. 26 yaşında Doğru Yol Partisi (DYP) Afyon il başkanı oldu. Partide Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan yardımcılığı da yaptı. DYP ile ANAP'ın, Demokrat Parti adıyla birleşme sürecinde yer aldı. 6 Mayıs 2012'de de Genel Başkan seçildi. Mimar Hatice Uysal ile evli olan DP liderinin, lise eğitimlerini sürdüren, Kayra ve Berrin adında iki kızı var. Uysal sokaklara halkın nabzını tutmak için her fırsatta çıkacağını söyledi. Uysal “Ömrüm siyaset bilimiyle geçti. Gördüklerim artık çok acı. Sıfır denetimli bu sistemle ülke dörtnala felakete koşuyor. İnsanlar işsizliğe, açlığa mahkum ediliyor. İktidar artık ülkeyi yönetemiyor. Bu iktidar artık ülkeyi taşıyamıyor ve de yönetemiyor. İktidar değişikliği şart. Demokrasi ile hukuk düzenine ihtiyaç var. Bugün milyonlar işsiz ve eve ekmek götüremez hale geldi. Pek çok kurumun bağışıklık sistemi çöktü. Covid-19 vaka sayıları manipüle edildi, milletin canı ile oynandı. Enflasyon rakamlarıyla oynandı, milletin bütçesinden çalındı” dedi.