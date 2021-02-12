Selçuk Özdağ’a saldıranlar tahliye edildi

Saldırganlar hakkında dava açılmış, iddianamede, sanıklar Abdurrahman Gülseren, Berke Aygün, Gülahmet Türk, Kadir Hukanoğlu ve Muhammet Raşit Gürsoy; Selçuk Özdağ'a yönelik kasten yaralama suçundan 9 yıla kadar, şoförünü ise silahla tehdit suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

İddianameyi inceleyen Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların eyleminin kasten yaralama değil, öldürmeye teşebbüs olabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek, dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti.

SAVCILIK İSTEDİ

Savcılık, asliye ceza mahkemesinin görevsizlik kararına itiraz etti. 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen itirazda, eylemin kasten yaralama aşamasında kaldığı iddia edildi ve “Görev uyuşmazlıklarında dosyanın istinafa gideceği, bu sürenin zaman alacağı, bu nedenle sanıkların tutuklulukta geçirecekleri sürenin, kanunla öngörülen miktardan fazla olacağı” iddia edilerek tahliyesi istendi.

Talebi değerlendiren Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi de, asliye cezanın görevsizlik kararını kaldırırken, sanıkların da tahliyesine hükmetti.

Kararda, “Sanıklara isnat olunan suçun kanundaki cezasının alt ve üst sınırları, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve olumsuz görev uyuşmazlığı çıkma ihtimali, bu durumda dosyanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gidiş gelişinde geçecek muhtemel süre dikkate alınmakla sanıkların mağduriyetlerine neden olmamak için tahliyelerine karar verildiği” ifade edildi.

Mahkeme, 5 sanığa haftada bir gün imza atma şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına da karar verdi.

İlginizi Çekebilir Selçuk Özdağ'a saldırı davası: Yaralama değil öldürmeye teşebbüs