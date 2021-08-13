Selin vurduğu köyde düşündüren manzara

Bartın'da selin en çok etkilediği Zafer Köyü havadan görüntülendi. Köyün ortasında dere yatağının tamam üzerine inşa edilen ev ise dikkat çekti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Batı Karadeniz bölgesindeki etkili aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel ve su baskınlarında çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken, kayıpları arama çalışmaları da sürüyor.

Bartın’da meydana gelen ve metrekareye 318 kilogram yağış bırakan aşırı yağışlar sonrası sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı Zafer Köyü oldu.



Köyün ortasından geçen derenin üzerine inşa edilen bir ev ise ağır hasar aldı.

Selin ardından elektriğin verilemediği köyde ekipler yıkılan direkleri onarırken bir taraftan da enerji nakil hatlarını tamir ediyor.

Sel sularının toprak ve kaya parçalarını köy meydanına kadar taşıması üzerine bölgeye çok sayıda kepçe ve kamyon gönderildi. Köy camisi ve Kur’an Kursu da selden etkilenen binalar arasında yer aldı.