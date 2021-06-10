Sen misin rektörün kızını sınavda kazandırmayan?

İlginç olaylar zinciri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ın önce Gaziantep Üniversitesi'nde görev yapan, ardından da Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ne tayin edilen Öğretim Görevlisi kızı Esra Aslancan'ın KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Doktora Programı Bilim Sınavı'na başvurmasıyla başladı.

21 Eylül 2020 tarihinde yapılan sınav öncesi iddiaya göre, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, sınav komisyonunda görevli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nail Yıldırım ve diğer komisyon üyelerinden kızının alınması telkininde bulundu.

Rektörün bu amaçla görüşme girişiminde bulunduğu Sınav Değerlendirme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Mahmut Sağır, talebe olumsuz yanıt verdi

DEKAN İKİ DEFA İSTİFA ETTİ

23 Eylül 2020'de açıklanan sınav sonucuna göre Rektör Prof. Dr. Niyazi Can'ın kızı Esra Aslancan kazananlar listesine giremedi. Rektör Can'ın kızının sınavda başarısız olmasından sorumlu gördüğü kişilerden Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nail Yıldırım, iddiaya göre baskı nedeniyle iki kez görevinden istifa etti.

Ancak, Rektör'ün huzursuzluğun ifşa olmaması için istifayı kabul etmediği ileri sürüldü. Bu arada, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can'ın istifasını işleme koymadığı Fakülte Dekanı Nail Yıldırım aracılığıyla istifaya zorladığı sınavın komisyon başkanı Mahmut Sağır'ın istifası için yaptığı zorlamalar sonuç verdi. Baskıya dayanamayan Doç. Dr. Sağır bölüm başkanlığı görevinden istifa etti.

REKTÖRE SORUŞTURMA AÇTIRAN KAVGA

Tam da bu günlerde Doç. Dr. Mahmut Sağır ile aynı bölümde görev yapan başka bir öğretim üyesi arasında ders dağılımı yüzünden kavga çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, Doç. Dr. Mahmut Sağır merdivenlerden yürürken, diğer öğretim üyesi arkasından koşarak indi ve ikili merdivenlerde kavgaya tutuştu. Kavga, araya girenler tarafından ayrılarak önlendi.

Olayın incelenmesi için Rektör Can tarafından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal ve İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Taş görevlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can'a yakınlığıyla tanınan bu kişilerin hazırladığı rapor doğrultusunda Doç. Dr. Mahmut Sağır'ın “Kamu görevinden çıkarma” teklifiyle YÖK'e gönderildi.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Doç. Dr. Mahmut Sağır, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can tarafından haksız uygulamalara maruz bırakıldığı gerekçesiyle hem YÖK, hem de Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na 1 Şubat 2021'da başvuruda bulundu.

Ancak, iddialar memur suçları kapsamında olduğu ve YÖK izni gerekli olduğu için savcılık tarafından işlem yapılmadı. YÖK'ten dilekçe hakkı kullanılarak yapılan başvuruya cevap verilmediği gibi, başvurucu Mahmut Sağır'a üniversite yönetimi tarafından “Mesnetsiz iddia” gerekçesiyle ceza verildi.

8 aydan buyana görevden el çektirilen Mahmut Sağır'ın yakın çevresine, haklarının T.C. Anayasası'nın 2. Maddesinde yer alan, “Hukuk devleti ilkesinin YÖK ve KSÜ Rektörlüğü tarafından çiğnendiği vurgusunu yaptığı belirtildi.

TORPİL İDDİALARI

Bu arada, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ın Eğitim Fakültesi Dekanlığı döneminde, Kimya bölümü lisans diploması sahibi olan kızı Emine Canmercan'ı, sadece pedogoji sertifikası olduğu ve Çocuk Gelişimi alanında hiçbir kalifikasyon ve eğitimi olmadığı halde üniversitesine bağlı Göksun Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü'ne 2012 yılında öğretim görevlisi olarak alınmasını sağladığı ileri sürüldü.

Türkiye'de Gençlik Hizmetleri ve Çocuk Bakımı alanında binlerce yetişmiş eleman bulunurken, lisans eğitimi Kimya bölümü olan Emine Canmercan'ın atanmasında kayırma olduğu ileri sürüldü. Kimya mezunu rektörün kızının yüksek lisan konuların da, alındığı bölümle uzaktan yakından ilgisi olmadığı da belirtildi.

İKİNCİ KIZ VE DAMADA TORPİL

Rektör Niyazi Can'ın kızını kendi üniversitesine öğretim üyesi olarak alma girişimi direnişler yüzünden yarım kalırken, diğer kızı Esra Aslancan'ın, önce Gaziantep Üniversitesi'ne, ardından da Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak atandığı ortaya çıktı.

Esra Aslancan'ın Mili Parklar Gaziantep Şubesi'nde görevli eşi Şeyh Mehmet Aslancan da, Kahramanmaraş'ta geçiş yapabileceği onlarca kurum varken, kayınpederinin rektör olduğu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na alındı.

KONU TBMM'YE TAŞINDI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ın, kızının üniversitesine öğretim üyesi alınmasını engellediği gerekçesiyle 8 aydan buyana açığa aldığı Doç. Dr. Mahmut Sağır ile ilgili yasanın gereğini yapmadığı iddiaları, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç tarafından TBMM'ye taşındı.

Rektör Can'ın aynı üniversitede daha önce iki kez yumruk yumruğa kavga eden Prof. Dr. Şükrü Karataş ve Prof. Dr. Musa Göğebakan'a kınama cezası verilme kararını onamasına rağmen, bu olayda kamuda işten çıkarma istemesinin çifte standart olduğu belirtildi.

ÖZTUNÇ’TAN MİLLİ EĞİTİM BAKANINA SORULAR

Milletvekili Öztunç, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından cevaplandırılması istemiyle verdiği soru önergesinde, şunları sordu:

* Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü'nün kızına sınavda torpil yapmayan öğretim üyesini önce açığa aldırdığı, ardından hakkında soruşturma açarak meslekten ihracı için YÖK'e yazı yazdırdığı iddia edilmektedir.

* KSÜ Rektörü, Kahramanmaraş'ta yeni açılan İstiklal Üniversitesi'nde okutman olan kızı E.A'nın KSÜ'deki doktora sınavını kazanması için torpil istediği, ancak bu isteği kabul görmeyince öğretim üyelerine baskı ve tehditler yaparak ve YÖK'e uzanan soruşturma dosyası açtığı iddia edilmektedir.

* KST Rektörü'nün İstiklal Üniversitesi'nde okutman olan kızı E.A için doktora sınav jürisine baskı yaparak torpil istediği doğru mudur?

* Rektörün torpil isteği kabul edilmeyince Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mahmut Sağır'ı görevden aldırdığı ve sınav jürisini tehdit ettiği doğru mudur?

* Öğretim üyelerinin üniversitedeki hukuksuzlukları YÖK'e bildirmek üzere verdikleri dilekçelerin YÖK'e iletilmesi neden engellenmiştir?

* Kahramanmaraş Üniversitesi'nde kınama cezası, görevden uzaklaştırma almış akademik personel sayısı kaçtır? Var ise hangi fakülte ve bölüm başkanlarıdır? Görevden alınma nedenleri nedir?

REKTÖR NE DİYOR?

İddialarla ilgili olarak SÖZCÜ'nün sorularını yazılı olarak yanıtlayan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, kızının İstiklal Üniversitesi'ne gerekli kuralları taşıdığı için alındığını, kendisinin bu konuda bir müdahalesi olmadığını savundu.

Kızının sınavı kazanamaması nedeniyle Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nail Yıldırım'ın (mevcutta istifa dilekçesi olmasına rağmen) istifa ettiğini inkar eden Prof. Dr. Can, Doç. Dr. Mahmut Sağır'ın istifasında da kendisinin baskı yaptığıyla ilgili somut delil bulunmadığını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, damadı Şeyh Mehmet Can'ın neden Gaziantep'te çalıştığı kurumla ilgili bir kuruma değil de kayınpederinin rektör olduğu bir kuruma nakil istediği sorusunu ise, “Her çalışanın bir başka kuruma şartları tutması durumunda nakil hakkı vardır. Rektör veya bir başka yöneticinin yakın veya uzak akrabası olmak, kurumlar arası nakil başvurusu için engel değildir” şeklinde cevaplandırdı. Can, üniversitede hem de iki kez yumruklaşan akademisyenlere kınama cevabı verilirken, Doç. Dr. Mahmut Sağır için neden kamu görevinden atılma isteminde bulunulduğu sorusunu ise, “Öbür kavgada küfürleşmeyi tespit edemedik. Burada ise küfür var “ şeklinde cevapladı.