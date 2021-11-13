Sendikadan AKP’li başkana tepki

Belediye-İş Sendikası, Ordu'da Gürgentepe ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Yaşar Şahin'in, sendikadan istifa etmeyen iki çalışanı hakaret ederek odasından kovmasına dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Ordu Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin’nin; Belediye-İş üyesi şehit yakını, Sevinç Karaca’ya yönelik hadsiz, seviyesiz, gayri ahlaki tutumu her emekçinin en doğal hakkı olan sendika seçme özgürlüğünün ihlalidir." denildi.

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Ordu'nun Gürgentepe ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Yaşar Şahin, belediye işçilerine sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yapmış, ardından Şahin, sendikadan istifa etmeyen şehit yakını ve belediye işçisi olan Sevinç Karaca’nın da olduğu işçilere hakaret ederek belediyeden kovmuştu. Belediye başkanının işçilere yönelik hakaretlerinin yer aldığı görüntüler de ortaya çıkmıştı.

Belediye İş Sendikası’ndan yapılan açıklama şöyle;

Ordu Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin'nin; Belediye-İş üyesi şehit yakını, Sevinç Karaca'ya yönelik hadsiz, seviyesiz, gayri ahlaki tutumu her emekçinin en doğal hakkı olan sendika seçme özgürlüğünün ihlalidir.

Belediye-İş Sendikası siyasi parti ayrımı yapmadan ülke sathında yüzlerce belediyede örgütlü bir sendikadır. Örgütlü olduğu işyerlerinde sendikamızın belediye başkanlarına bakışı, mensup oldukları partiye göre değil, emeğe ve emekçiye verdikleri değere göredir.

Ordu Gürgentepe Belediyesi ve iştiraki Gürgentepe Personel Limited şirketi sendikamız Belediye-İş'in yıllardır örgütlü olduğu işyeridir.

Ordu Gürgentepe'de 2019 Mart yerel seçimlerinde isim değişse de, seçimi yine AKP adayı kazandı. Belediye başkanı seçilen AKP'li Yaşar Şahin, seçimlerden kısa bir süre sonra, Belediye-İş üyelerini toplayarak baskı, tehdit ve hakaretlerle sendika değiştirmelerini istedi.

Yaşar Şahin sendikadan istifa edin, aksi taktirde “size bu belediyede ekmek yedirmeyeceğiz” diyerek işçilerden E-Devlet şifrelerini istemiş, istifa etmeyen üyelerimizin işyerleri değiştirmiş, baskı, küfür ve hakaret her geçen gün artarak devam etmiştir.

Tüm baskı tehdit ve hakarete rağmen sendikamız üyesi Sevinç Karaca ve arkadaşları Belediye-İş'ten istifa etmeyince de “Kuş kadar aklınızla bana karşı mı geliyorsunuz” diyerek işten atmıştır.

Şehit yakını demeden, kadın demeden, emekçi demeden seviyesizce hakaret etmekten çekinmeyen, kanun düzen tanımayan Yaşar Şahin kuşkusuz bu davranışlarıyla seviyesini göstermiştir. Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi, “Kimi insanlar alçakgönüllüdür, bazıları da alçak olmaya gönüllüdür.”

Sendikamız Yaşar Şahin'in hakaret, küfür ve hukuksuzlukları karşısında üyelerinin hakkını korumak için anında hukuki süreci başlatmıştır. Ayrıca, üyelerimizin sendikalı olma hakkını engelleyen, sendika tercihlerine baskı ve tehditle müdahale eden Yaşar Şahin başta olmak üzere ilgili kişiler hakkında; Türk Ceza Kanunun “Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi” başlıklı 118. Maddesi gereği 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle kamu davası açılması için Gürgentepe Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur.

Sendikamızın Yaşar Şahin başta olmak üzere ilgili kişiler yargılanması için 2019 yılında Gürgentepe Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuruya, aradan aylar yıllar geçmesine rağmen İçişleri Bakanlığı tarafından olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiş, beklemeye bırakılmıştır. İlginizi Çekebilir AKP'li başkandan işçilere ağır hakaret: Alçak, terbiyesizler

Umarız yetkililer, İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'a gösterdikleri tepki kadar, üyemiz şehit yakını, emekçi Sevinç Karaca'nın yaşadıklarına da gösterip, Belediye Başkanı Yaşar Şahin'i görevden alıp, aylardır verilmeyen yargılama iznini verirler. Sendikamız bu sürecin de takipçisi olacaktır.