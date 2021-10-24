Serdar Ortaç konseri sonrası yumruklar havada uçuştu

Karabük’te sahne alan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın konseri sonrasında iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

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Serdar Ortaç, özel bir etkinlik için konser vermek üzere Karabük'e geldi. Sahneye çıkan ünlü şarkıcıyı görebilmek için binlerce kişi etkinlik alanındaki yerini aldı.

KONSER BİTİŞİNDE ORTALIK KARIŞTI

Şarkıcı Ortaç'ın konserini tamamlamasının ardından iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken yumruklar havada uçuştu. Polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından olay sona erdi. İHA

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