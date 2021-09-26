Serin ve yağışlı hava geri dönüyor

Geçtiğimiz hafta yurtta sonbaharı hissettiren yağışlı ve serin hava dalgası hafta sonu yerini yazdan kalma günlere bıraktı. Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yeni haftada yağışlar geri dönecek ve hava sıcaklıkları düşüş yaşayacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni haftaya dair hava durumu tahminleri yayınlandı. Tahminlere göre geçtiğimiz hafta yurdu etkileyen yağışlı ve serin hava önümüzdeki hafta geri dönecek. Bugün İstanbul’da 30 dereceye yaklaşacak olan hava sıcaklıkları hafta ortasında 19 dereceye kadar düşecek. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin büyük kısmında yağış görülecek.

YAZDAN KALMA PAZAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları bugün 2 ila 5 derece artış yaşayacak.