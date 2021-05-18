Sevgilisini beyzbol sopasıyla döven erkeğe 1 yıl 3 ay hapis

İzmir'de kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'nın (24), erkek arkadaşı Berk Öcalan (26) tarafından darp edilerek beyzbol sopasıyla kolunun kırılmasına ilişkin dava, Karşıyaka 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Tutuklu sanık Berk Öcalan, duruşmada tüm suçları inkar ederek beraatini istedi. Sanık hakkında “silahlı tehdit” ve “hürriyetten yoksun kılma” suçlarından beraat kararı veren hakim, “hakaret” suçundan iyi hal indirmiyle birlikte 2 ay 15 gün, “kasten yaralama” suçundan ise iyi hal indirimiyle birlikte 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Hakim, sonuç olarak Berk Öcalan'ın denetimli serbestlikle birlikte tahliyesine karar verdi.

“KENDİ KENDİMİ BU HALE GETİRMİŞİM”

Berk Öcalan'ın daha önce de kendisini darp ettiğini söyleyen Zeynep Çetinkaya, “Daha önce de kaşım patlamıştı. Beni dayısından kıskanmıştı, bu nedenle darp etmişti. Sonra ben İstanbul'a gittim. Beni kardeşimle tehdit edince geri döndüm. Döndükten 15-20 gün sonra yine dayak yedim ve şikayet ettim. Komşularımın tümü de şahit oldu. Sonra kendisinin anne ve babasına gittim. Şimdi mahkemede ‘Zeynep bize geldiğinde çok iyiydi, sağlıklıydı' dediler. Madem bunun bir cezası yok, herkes herkesi sopayla dövsün o zaman. Ben onun kafasında şişe kırmışım böyle söyledi. Kollarımı kendi kendime bu hale getirmişim” diye konuştu.

TUNÇ SOYER DE KATILDI

İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yıldönümünde sözleşmeye sahip çıktığını yineleyerek, sözleşmenin hükümlerini uygulayacaklarını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zeynep Çetinkaya’nın kendini darp eden Berk Öcalan'a karşı açtığı davanın Karşıyaka Adliyesi 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasına katıldı.

Soyer, “İstanbul Sözleşmesi’nin getirdiği koruma haklarının tamamının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Biz hukuka güveniyoruz. Sonuna kadar Zeynep’in hakkının koruyucusu olacağız. Onun yanında dimdik duracağız” dedi.

“HAK ARAYIŞINDA SONUNA KADAR YANINDA OLACAĞIZ”

Adliye binasına, adalet için adli yardım aracıyla gelen Başkan Soyer, duruşma öncesi Zeynep Çetinkaya ile görüştü. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Soyer, Zeynep Çetinkaya’nın yalnız yürümeyeceğini, İzmir’de, Türkiye’de kadınların yalnız yürümeyeceklerini söyledi. Soyer şöyle konuştu:

* İzmir bir kadın şehri ve kadınların haklarının en çok savunulduğu, kadınların en çok özgürlük yaşadığı bir kent olmaya da devam edecek. Onunla iftihar ediyoruz. Çünkü hak arayışında dimdik ayakta duruyor. Bakmayın ufak tefekliğine, çok güçlü bir kadın. Biz de hak arayışında sonuna kadar yanında olacağız.

Zeynep Çetinkaya da kendisini destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür ederek, “Ölmedim. İyiyim. Daha iyi olacağım” diye konuştu.

ADALET İÇİN ADLİ YARDIM ARACI DEVREDE

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Barosu işbirliğiyle hayata geçirilen “İzmir İnsan Haklarının Başkenti Projesi” kapsamındaki adalet için adli yardım aracı hizmete alındı. Mobil aracın amacı hayatı boyunca hiçbir avukat yardımından yararlanamamış yurttaşlara, bu hizmeti ücretsiz sağlamak ve bu sayede onların hak kaybına uğramalarını engellemek.

Adli yardım aracı, İzmir’in çeperinde yaşayan, ekonomik durumu güçsüz yurttaşlar başta olmak üzere tüm dezavantajlı gruplara kendi yaşadıkları mahallelerde hizmet verecek. Araçta nöbetçi avukatlar da bulunacak. Aracın görev yapacağı noktalar aylık olarak ilan edilecek ve İzmirliler kendi mahallelerinde adli yardım için ücretsiz avukat başvurularını yapabilecek.

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