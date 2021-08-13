Şeytanın aklına gelmeyecek yöntem

Denizli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü dedektifleri basma yetkisine sadece Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün sahip olduğu tam, yarım ve çeyrek altının yanı sıra Cumhuriyet altını ve 2 euro basarak piyasaya satan bir şebekeyi çökertti. İki kuyumcu üyesi de bulunan şebekenin, sahte altınların ayarını düşürdüğü fakat ağırlık ve görsellik konusunda titiz davrandığını belirledi. Piyasaya sürülen altınların gerçeğinden ayırt edilemediği belirtildi. Üç ildeki eş zamanlı operasyonda 4 kişi yakalandı, ele geçirilen materyallerin piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu saptandı.

SELAMI AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli'de piyasaya ayarları ile fark edilmeyecek derecede oynanmış tam, yarım ve çeyrek altının yanı sıra cumhuriyet altını ve 2 euro süren bir şebekeyi tespit eden Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü dedikleri üç ay süren teknik ve fiziki takiple büyük bir kaçakçılık organizasyonunu çökertti. Denizli'nin yanı sıra Kahramanmaraş ve Gaziantep'e kadar uzanan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

KOM dedektifleri üç ilde eş zamanlı operasyonla şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Denizli'de yakalanan Erdal K. ve Nihal K. isimli şüphelilerin evli oldukları ve kuyumculuk yaptıkları ortaya çıktı. Sahte altın ve materyallerin piyasaya Denizli'den sürüldüğü belirlendi. Kahramanmaraş'ta ise Hamza B. ve Ökkeş Celil B. isimli şüpheliler ele geçirildi. Bu kişilerin de yasa dışı şekilde oluşturulan kalıplarla altın baskıları yaptıkları ortaya çıktı.

ALTININ AYARINI DÜŞÜRÜP BASTILAR

Baskı için yasa dışı yollarla kalıp oluşturan şüphelilerin gerçekte 22 ayar olması gereken tam, yarım, çeyrek ve Cumhuriyet altınını gramajını düşürüp, başka materyaller ekleyerek bastıkları ortaya çıktı. Baskı yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne ait altınları özel kalıplarla üreten şüphelilerin hem görsel hem de ağırlık olarak orijinaline çok yakın bir üretim gerçekleştirdiği, piyasaya sürülen ürünlerin sıradan vatandaşlar tarafından gerçeğinden ayırt edilemediği belirlendi.

SAF ALTINI ÇOĞALTTILAR

Polis şebekenin altını Denizli'deki diğer kuyumculardan saf olarak aldığını farklı illerdeki yasa dışı atölyelerde ziynet altını şeklinde basım yaptığını belirledi. Daha sonra tekrar Denizli'ye getirilen altınların burada piyasaya sürüldüğü soruşturma kapsamında ortaya çıktı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan şüpheliler ‘Paraya Eşit Sayılan Değerde Sahtecilik ve Parada Sahtecilik' ile suçlandı. Sanıklar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

10 MİLYON LİRALIK MALZEME GEÇTİ

KOM dedektifleri şüphelilerin üzerinde ve tespit edilen adreslerinde yaptığı aramalarda 4290 adet çeyrek altın, 438 adet yarım altın, 1259 adet tam altın, 97 adet Ata altın, 79 adet Cumhuriyet Lira altın, 8587 adet 2 Euro madeni para, 1020 gram astar olarak tabir edilen altın, 4290 adet çeyrek altın, 438 adet yarım altın, 1259 adet tam altın, 97 adet Ata altın, 79 adet Cumhuriyet Lira altın, 8587 adet 2 Euro madeni para, 1020 gram astar olarak tabir edilen altın, 8451 adet 2 Euro madeni para yapımında kullanın metal parça, 6 adet altın ve madeni para basımında kullanılan metal eritme, kesme, presleme makinesi, 48 adet çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını, Ata Lira ve Reşat altını mühür kalıbı, 3 adet madeni 2 Euro mühür kalıbı ve 75 adet damgasız pul altın ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu açıklandı.