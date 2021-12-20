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Sezai Aydın hayatını kaybetti 

Rocky'den Fred Çakmaktaş'a seslendirmeleriyle tanınan tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 16:30 - 20 Aralık 2021 Güncellenme:
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Sezai Aydın hayatını kaybetti 

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın (69) hayatını kaybetti.

Corona virüsü nedeniyle ölen Sezai Aydın, John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmişti.

Aydın’ın seslendirdiği isimler arasında Al Pacino, Robert de Niro da vardı.

Aydın’ın eşi,  Fatma Çiğdem Aydın, Kasım ayında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. (DHA)

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