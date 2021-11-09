Sıcaklıklar hızla düşecek, kar kendini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre hafta ortasından itibaren hava sıcaklıkları hızla düşüşe geçecek ve yurdun kuzeydoğusunda kar kendini göstermeye başlayacak. Bazı şehirlerde sıcaklık düşüşü 12 dereceye yaklaşacak.

Sozcu.com.tr

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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık değerleri yarından itibaren düşüşe geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece arasında düşüş yaşayacak.

Yurdun doğu ve yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Hafta sonu sıcaklıklarda birkaç derecelik yükseliş yaşanması beklense de geçtiğimiz günlere göre serin bir hava görülecek.

YAĞIŞ UYARILARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun kuzeyinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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