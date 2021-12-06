Şiddet gösteren kocasını öldüren kadın için haksız tahrik indirimi istendi

İstanbul Eyüpsultan’da, kendisini darp eden boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Özdemir’i bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen 2 çocuk annesi Nuran Özdemir hakkında, ‘haksız tahrik altından kasten öldürmek’ suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul, Eyüpsultan Sakarya mahallesinde 22 Eylül 2021 tarihinde saat 00:00 civarında meydana gelen olayda, iddiaya göre 2 çocuk annesi Nuran Özdemir(46), boşanma aşamasında olduğu ve yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadığı Ahmet Özdemir'i (40) kendisini darp ettiği gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdü.

Savcılık dosyasına yansıyan bilgiye göre; Ahmet Özdemir, Nuran Özdemir'in çocuklarıyla yaşadığı eve giderek hakaretlerde bulunarak kapıyı yumrukladı. Nuran Özdemir kapıyı açınca ikili arasında tartışma başladı. Ahmet Özdemir, Nuran Özdemir'e hakaret ederek vurmaya başladı, bunun üzerine Nuran Özdemir, evin girişindeki mini buzdolabı üzerinde duran bıçağı alarak Ahmet Özdemir'i sol göğüs bölgesinden yaraladı. Yaralanan Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BABASININ, ANNESİNE ŞİDDET UYGULADIĞINI ANLATTI

Olay anında evde bulunan çiftin 14 yaşındaki kızları T.Ö.'nün beyanında babasının, annesine sürekli şiddet uyguladığını, alkol alıp annesini dövdüğünü, olay gecesinde de babasının, ‘açın kapıyı' diye bağırdığını, annesinin kapıyı açtığını, kapı açılır açılmaz babasının, annesine saldırdığını anlattığı kaydedildi. T.Ö.'nün ifadesinin devamında basının, ‘oğlumu alıp götüreceğim' diyerek sinkaflı küfürler ettiğini, annesine vurmaya başladığını, kendisinin araya girdiğini, annesinin bıçak alarak babasına, ‘uzak dur, git buradan' dediğini ancak babasının, annesinin boğazını sıkarak, ‘öldüreceğim seni' dediğini, o sırada annesi ile babası arasında bir arbede yaşandığını ve annesini alarak salona götürdüğünü, babasının ise, ‘bıçakladı beni' diye bağırdığını, havlu getirdiğini, annesinin de havluyla yaraya tampon yaptığını söylediği belirtildi.

“KAPIYI AÇAR AÇMAZ VURMAYA BAŞLADI”

İddianamede ifadesine yer verilen Nuran Özdemir'in, olay tarihinde Ahmet Özdemir'in eve geldiğini, kapıyı yumruklamaya başladığını, hakaret ederek kapıyı açmasını istediğini, apartmandakilerin rahatsız olmaması için kapıyı açtığını, kapıyı açar açmaz kendisine hakaret ederek vurmaya başladığını, kendisini korumak için eğildiğinde Ahmet Özdemir'in kafasına vurduğunu, kafasından kanlar aktığını söylediği ifade edildi.

“KURTULMAK AMACIYLA BIÇAĞI SAVURDUĞUNU SÖYLEDİ”

Nuran Özdemir'in, ifadesinin devamında bunun üzerine mini buzdolabı üzerinde duran bıçağı alıp, Ahmet Özdemir'den kurtulmak amacıyla rastgele savurduğunu, bıçağın kendisine geldiğini fark etmediğini, ancak Özdemir'in kendisine vurmaya devam ettiğini, elinden kurtulup diğer odaya kaçtığını, kızının bağırması üzerine tekrar gittiğinde Ahmet Özdemir'in yerde yattığını gördüğünü, yarasına tampon yapmaya başladığını ve amacının onu öldürmek olmadığını beyan ettiği kaydedildi.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede Nuran Özdemir hakkında, ‘haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

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