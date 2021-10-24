Şiddet uyguladığı eşinin ağabeylerinden meydan dayağı

İstanbul Avcılar'da eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kişiyi, eşinin ağabeyleri tekme tokat dakikalarca dövdü.

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İstanbul’da Avcılar’da Avcılar perşembe akşam saatlerinde kocasının saldırısına uğrayan kadın ağabeylerine haber verdi. Çiftin bulunduğu kafeye gelen kadının ağabeyleri dakikalarca şiddet uyguladığı öne sürülen kişiyi dövdü.

“AİLE MESELESİ KARIŞMAYIN”

Dayak kafe dışında da sürdü. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, çevredekiler müdahale etmek istedi. O sırada bir kişi “Aile meselesi” karışmayın diye bağırarak müdahale etmek isteyenlere engel oldu. Yaşananlar ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların şikâyetçi olmadığı öğrenildi. (İHA)

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