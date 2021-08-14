Şiddet uygulayan kocasını tüfekle vurarak öldürdü

Balıkesir’in Karesi ilçesinde Rümeysa A., fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürdüğü eşi Murat A.'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün Karesi ilçesinin kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde meydana geldi. 7 yıllık evli Murat A. ile Rümeysa A. arasında tartışma çıktı.

Fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü öne süren Rümeysa A., evdeki pompalı tüfeği alıp, Murat A.’ya ateş etti. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Murat A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Murat A.’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından Rümeysa A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Çiftin 7 ve 4 yaşlarında 2 çocuğu olduğu bildirildi. (DHA)