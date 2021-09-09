Siirt’te hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Siirt’in Eruh ilçe merkezinde, bir hayvanda şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine ilçe karantina altına alınarak hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

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Siirt'in Eruh ilçe merkezinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bir hayvandan alınan numune sonucu yapılan testin pozitif çıkması nedeniyle ilçe 15 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçeye her türlü hayvanın giriş ve çıkışı yasaklandı. İlçede faaliyet gösteren veteriner ekipleri belirli noktada aşılama çalışmalarına başladı. (İHA)