Silah kaçakçılarına operasyon: Suç örgütlerine gidecekti!

İstanbul’da suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda 78 tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Ele geçirilen silahlardan 42’sinin kurusıkı tabancadan namlu değişikliği ile gerçek mermi atar hale getirildiği belirtildi.

Habip ATAM

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Operasyon, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri; İstanbul'da suç örgütlerine satılmak üzere yasadışı silah imalatı ve ticareti yapan bazı şüphelileri belirleyince harekete geçildi.

Yapılan çalışmaların ardından, bazı şüphelilerin silah sevkiyatı yapacakları bilgisi üzerine 11 Aralık'ta Bayrampaşa'da operasyon düzenlendi. İki şüphelinin içinde bulunduğu araç polis ekiplerince durduruldu.

Polisin bir süredir peşinde olduğu E.D ve S.D. operasyonla gözaltına alınırken araçta yapılan aramalarda, kurusıkı silahtan gerçek mermi atacak şekilde dönüştürülmüş 42 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 44 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler İstanbul Kriminal Laboratuvarlarına gönderildi.

36 TABANCA

Polis ekiplerince düzenlenen bir diğer operasyon ise 13 Aralık'ta Ümraniye'de gerçekleştirildi. Polisin uzun süredir takip ettiği Z.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin otomobilinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 36 ruhsatsız tabanca, 49 şarjör, 3 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi, 12 mermi ile 88 bin 610 lira, 1200 dolar ve 1100 euro para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 1'i adli makamlarca serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen silahlar ise emniyette sergilendi. Cephaneliği andıran sergideki silahların kaçak yollarla Türkiye’ye getirildiği belirtildi.