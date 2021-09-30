Silahlı organize suç örgütüne büyük darbe! Kendi mahkemelerini kurmuşlar

Konya Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda silahlı organize suç örgütü oluşturan, örgüt finansmanı sağlamak üzere şirketler kuran ve söz konusu şirketler aracılığı ile yaklaşık 50 milyon lira para ve mal varlığı edindiği tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 33 kişi gözaltına alınırken birçok suç unsuruna da el konuldu.

Müslüm EVCİ

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda TEM ekiplerince, çeşitli kisveler altında silahlı organize suç örgütü oluşturan, örgüt finansmanı sağlamak üzere şirketler kuran ve söz konusu şirketler aracılığı ile yaklaşık 50 milyon lira para ve mal varlığı edindiği tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi.

“KENDİ MAHKEMELERİNİ KURUP İNFAZ ETTİLER”

Örgüt içerisinde oluşturduğu infaz timleri aracılığıyla, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden alıkoyma, araç kundaklama, oto hırsızlığı, gasp, sözde mahkeme kurarak yargılama, tehdit, ikamet kurşunlama, hırsızlık, haraç alma, örgüt içi infaz suçları olmak üzere toplam 11 eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen 39 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE KRİPTO PARA MAKİNELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 5 tabanca, 3 tüfek, kaçak elektrik kullanmak suretiyle kripto para madenciliğinde kullanılan 18 adet makine, çok sayıda mühimmat ve bunların yanı sıra dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara el konuldu.

Edinilen bilgiye göre şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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