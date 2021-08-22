Şile’de 4655 m2 arsa mahkemeden satılacak
Şile Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yayınlanan ilana göre Şile'de 4655 m2 arsa mahkemeden satışa sunulacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri şu şekilde;
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, 1527-1 Ada,( eski 94 Parsel), KADIKÖY Mahallesinde bulunan taşınmaz
Yüzölçümü : 4.655,82 m2
İmar Durumu : TÜM TAŞINMAZLAR-kadıköy Mahallesi 79,94,347 ve 623 parsel sayılı taşınmazlar Plansız alandı kalmaktadırlar
Kıymeti : 814.768,50 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 12/10/2021 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü : 08/11/2021 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri :TÜM TAŞINMAZLAR – BELEDİYE NİKAH SARAYI ÇAVUŞ MAH ATATÜRK CAD NO . 30
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, 1336-31 Ada,( eski 79 Parsel ), KADIKÖY Mahallesinde bulunan taşınmaz : Yüzölçümü : 5.625 m2
Kıymeti : 921.170,25 TLKDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 12/10/2021 günü 14:45 – 14:50 arası
2. Satış Günü : 08/11/2021 günü 14:45 – 14:50 arası
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, 1549-12 Ada,( Eski 623 Parsel) KADIKÖY Mahallesinde bulunan taşınmaz Yüzölçümü : 517,22 m2
Kıymeti : 375.948,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 12/10/2021 günü 15:00 – 15:05 arası
2. Satış Günü : 08/11/2021 günü 15:00 – 15:05 arası
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, 1531-29 Ada, ( Eski 347 Parsel ) KADIKÖY Mahallesinde bulunan taşınmaz
Yüzölçümü : 15.256,49 m2
Kıymeti : 1.148.736,75 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 12/10/2021 günü 15:15 – 15:20 arası
2. Satış Günü : 08/11/2021 günü 15:15 – 15:20 arası