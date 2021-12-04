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Sınırda dehşet! Parçalanmış ceset bulundu

Van'ın Özalp ilçesinde İran sınırı yakınlarında parçalanmış ceset bulundu.

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Sınırda dehşet! Parçalanmış ceset bulundu

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin İran sınırındaki Yukarı Turgalı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çobanlar tarafından parçalanmış ceset bulunarak jandarma ekiplerine haber verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgeye gelen ekipler inceleme yaparken, cesedin bir düzensiz göçmene ait olduğu ve yaban hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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