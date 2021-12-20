Sinop Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 18 öğretim üyesi alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sinop Üniveristesi birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesindeki, Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

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