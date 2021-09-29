Sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı

Sosyal medya hesabından bir kişinin fotoğraflarını paylaşarak hakaret ettiği iddiasıyla 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında ek savunmasının alınamaması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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‘Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun, sosyal medyada tanıştığı A.E.'nin (34) özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videoları Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaşarak ‘sapık' ifadesini kullandığı gerekçesiyle “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” ve “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti hakaret” suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'deki duruşmaya sanık Seyhan Soylu katılmazken, müşteki A.E. ve avukatı hazır bulundu.

‘GÖNÜL İLİŞKİM SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Seyhan Soylu'nun 6 ay önce kendisinden özür dilediğini ancak paylaşımlarına devam ettiğini söyleyen A.E., “Ben sanığı bizzat tanımıyorum. Benim tanımadığım bir şahıs adımı ve resmimi kullanarak sahte bir hesap açarak sanıkla iletişime geçmiş. Sanık bu şahısla iletişimine nazaran bu paylaşımları yapmıştır. Sanıkla bir ilişkim yoktur. Gönül ilişkim söz konusu olamaz” ifadelerini kullanarak şikayetçi olduğunu belirtti.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Müştekinin avukatı ise Soylu hakkında uzaklaştırma kararı aldıklarını kaydederek, “Müştekinin evine giderek aynı zamanda suç işlemiştir. Sanık bu şekilde paylaşımlar yapınca biz menajerine haber verdik. Ancak sanık paylaşımlarına devam etti. Kendisi hakkında uzaklaştırma kararı almıştık. Bunu ihlal ederek müvekkilimle görüşmeye gelmiştir” dedi.

Seyhan Soylu hakkında ek savunmasının alınması için yakalama emri düzenlenmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

DURUŞMAYA KATILMADI, BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Adliyeye gelen Seyhan Soylu ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu şahısla yaklaşık olarak 1 yıl civarı flörtümüz oldu. Bu şahıs hayatıma girdikten sonra bana maddi ve manevi bir sürü kayıp yaşattırdı. Şahsı hiç görmemiştim fakat bir gün davet ettiğinde Fenerbahçe'de köpeklerini gezdiriyordu. Konuştuk, ‘neden böyle bir oyun içerisindesin, niye insanlara zarar veriyorsun' dedim. Ben buradan tüm genç kızlara özellikle hanımlara seslenmek istiyorum. Bu bizim başımıza geldi, belki de binlerce insanın başına geliyor ama maalesef utanıyorlar. Bu herkesin başına gelebilecek bir şey onun için genç kızlarımız özellikle hanım kardeşlerim çok dikkat etsinler. Çünkü bir oyun kuruyorlar: Sanal aşk oyunu. Bir hesap açıyorlar, o hesapta bir kahraman yaratıyorlar, o kahramanı size aşık ediyorlar. Daha sonra maddi manevi olarak sizi teste sokuyorlar. Ne kadar beni seviyorsun gibi” dedi.

Soylu, “Bu sürecin içerisinde 20 bin dolar istediler benden. Ben götürdüm verdim, kendi korumalarım ve adamlarım uzaktan kamerayla da çekiyorlardı. Saatlerce 4-5 saat boyunca almadılar. Anladık ki para değil bunların amacı. 2 milyon deseydi 2 milyon verecektim. Bizim başımıza geldi, sizin başınıza gelmemesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ‘Sisi' lakaplı Seyhan Soylu ile müşteki A.E.'nin Instagram üzerinden tanıştıkları ve bir süre arkadaşlık ettikleri anlatıldı.

Müştekinin görüşmek istemediğinin belirtildiği iddianamede, Seyhan Soylu'nun ise müştekinin özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videoları Instagram'da hikayesinde paylaştığı bilgisine yer verildi. Soylu'nun paylaşımında müştekiye ‘sapık' şeklinde hakarette bulunduğunun aktarıldı.

Seyhan Soylu'nun alınan ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği, müşteki ile sosyal medya üzerinden görüştüğünü, tartıştıklarını söylediği belirtildi.

İddianamede, suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle taraflar arasında uzlaşma sürecinin işletildiği aktarıldı. Ancak uzlaşma sürecinin olumsuz sonuçlandığı ve tarafların uzlaşamadığının anlaşıldığı kaydedildi.

Savcılık, Seyhan Soylu'nun “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” ve “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti hakaret” suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.