Siyanürle altın arama ruhsatına çevrecilerden tepki

Dinçarslan Dış Tic. ve San. LTD. ŞTİ. 2020 yılında 10 yıllığına Malatya'nın Hekimhan ilçesi, Deveci, Basak, Güvenç, Karaköcek ve Aşağısaz mahalleleri sınırlarında altın gümüş ve kurşun aramak için ruhsat aldı. Dinçarslan firması daha sonra Kolin Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Hekimhan Madenciliğe sattı.

Hekimhan Madencilik faaliyetlerine başlamak için Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ÇED İçin başvuruda bulundu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise ilgili kurum ve kuruluşlara yazı göndererek ÇED için görüş bildirmelerini istedi. Hekimhan Belediye Başkanı, Malatya Çevre Platformu ve Han Yolu Doğa ve Kültür Varlıklarını Koruma Platformu itirazları üzerine ÇED olumlu raporu verilemedi.

BEN İMZALAMADIĞIM SÜRECE ONLAR ÇED RAPORU ALAMAZLAR

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

– Kolin şirketine ait bir firmanın yetkilisi belediyeye geldi. Elindeki belgeleri bize imzalatmaya getirdi. Ben de belgeleri incelediğimde yer altından çıkarılan altının siyanürle ayrıştırmasını görünce belgeyi imzalamadım. Biz siyanürü toprakla buluşturmayacağız. Ben burada belediye başkanı olduğum sürece bu belgeyi imzalamayacağım. Ben imzalamayınca olay kaldı.

– Biz Han Yolu Doğa ve Kültür Varlıklarını Koruma Platformuyla beraberiz, Hekimhan halkıyla beraberiz. Ben imzalamadığım sürece onlar ÇED raporu alamazlar. Biz halkın ve muhtarların yanında duruyoruz. Doğaya ve çevreye zarar veren her türlü durumun karşısındayız.

DÖRT TARAFIMIZ MADEN ŞİRKETLERİ TARAFINDAN SARILDI

Han Yolu Doğa ve Kültür Varlıklarını Koruma Platformu Sözcüsü Ersin Özmen Tatlı ise maden ocağının ruhsat alanı içerisinde içme suyu hattı geçtiğini belirterek maden ocağının çalışmalarına izin vermeyeceklerini söyledi. Etraflarının maden ocaklarıyla sarıldığını aktaran Tatlı, şu açıklamada bulundu:

– ‘Bizim sulama hattımız, içme hattımız bu ruhsat alanının içinden geçiyor’ diyerek biz gerekli yerlere yazı gönderdik. Daha sonra sanırım görüşlerini değiştirdiler, ÇED olumsuz raporu gönderdiler. Şu anda durduruldu. Bu ruhsat alanı Deveci, Basak, Güvenç, Karaköcek ve Aşağısaz mahalleleri sınırlarında kalıyor. Bu ruhsat alanının içinden Hekimhan Mahallesi’nin içme suyu hattı geçiyor.

– Bütün gücümüzle hangi maden olursa olsun mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim canımızdan daha önemli değil sanırım onların çıkaracakları maden. Bizim meralarımızın 3’te 1’i gidiyor. Bizim dört tarafımız maden şirketleri tarafından sarıldı. Bir tarafımızda da Erdemir var bizim. Neredeyse bizim yerleşim yerimizin içine kadar geldiler, ruhsat almaya çalışıyorlar. Gizli gizli bizi sanırım buradan atacaklar. Öyle bir çalışma yapıyorlar.