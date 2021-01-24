Siyanürlü katliam CHP’li başkana takıldı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Turan Karadağ ilçesinde açılmak istenen siyanürlü-sülfürik asitli madene karşı mücadele veriyor.

İlçede mevcut bir demir madenini işleten firma, siyanürle altın çıkarmaya karar verince ilçe ayağa kalktı. Başkan Karadağ da Bakanlık ve diğer yetkililerin imza attığı siyanürle altın çıkarma kararına imza atmayarak, karara karşı direnişe geçti. SÖZCÜ'ye konuşan Karadağ, “Biz, ilçemizde demir madenlerinin işletilmesine karşı değiliz. Zaten işletiliyor ve bununla ilgili yapılacak yatırımlara da destek veririz. Ancak, fırsattan istifade eden aynı firmanın siyanürle altın çıkarmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

İlçede demir madenini işleten Kolin Grubu şimdi de aynı bölgede ve daha geniş bir alanda “altın, bakır ve gümüş çıkarmak” için de izin aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şirkete bu izni verirken, ilgili bütün resmi kurumlar da izni onayladı. Ancak alınan izin, CHP'li Belediye Başkanı Turan Karadağ'a takıldı. Başkan Karadağ, “İmzalamam yönünde baskı ve tehdit vara ama ne olursa olsun imzalamayacağım” dedi.

“Biz, bölgemizde maden çıkarılmasına karşı değiliz, zaten demir madeni çıkarılıyor ve biz bunu destekliyoruz” diyen Karadağ, “Halkımız, kesinlikle siyanürle altın üretimine karşı. Halkımızla birlikte sonuna kadar bu projeye karşı duracağım. Üzerimde büyük bir baskı var ama geri adım atmayacağım” diye konuştu.