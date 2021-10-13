‘Siyasi cinayetler işlenebileceği’ iddiasına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘siyasi cinayetler işlenebileceği’ iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan ‘siyasi cinayetler işlenebileceği’ iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecinde gerilimi yükseltmek isteyeceğini öne sürerek; “Siyasi cinayet kaygım var. ‘Başınıza neler gelecek' dedi. Açıkça tehdit ediyor” açıklamasında bulunmuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da Sözcü gazetesinde yaptığı açıklamada “siyasi suikastler yapılacağı yönünde bizim da aldığımız duyumlar var” diye konuşmuştu.