Siyasilerden Boğaziçi tepkisi

İki arkadaşlarının tutuklanmasıyla ilgili basın açıklaması yapmak isteyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine özel güvenlik birimleri ve polis müdahale etti. İstanbul Valiliği, 159 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Öğrencilere yapılan müdahaleye siyasilerden art arda tepkiler geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez… Rektör Melih Bulu görevinden ayrılıp bu çirkin duruma son vermelidir. Haksızlığa boyun eğmeyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleriyle #AslaAşağıBakmayacağız diyen gençlerimizle ve aileleriyle beraberiz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Yeter artık, inadınızdan vazgeçin. Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas alın. Gençleri rahat bırakın. Duruşumuz budur.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” diye bağırıyor genç çocuklar! Hayır, yarınlar bugünden susturulmayacak, sesini kısamadığınız yerin şiddet makamı olmaya alıştınız. Bu devran böyle gitmez, gitmeyecek!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: MYK toplantımızın ardından öğrencilere yapılan korkunç muameleyi görünce Ankara'dan İstanbul'a geldim, yoldayım. Provokatörlere, yani dini duyguları kullanarak öğrencileri hedef gösterenlere ve saray iktidarının baskısına karşı yalnız bırakacağımız tek bir genç arkadaşımız yoktur.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin haklı mücadelesine müdahale edilmesini ve öğrencilerin hukuksuzca gözaltına alınmasını reddediyoruz. Gözaltı sürecini hukukçu arkadaşlarımız ile takip ediyoruz, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yanındayız. Başını yere eğmesi gerekenler, Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyım atayanlardır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Çöp konteynerlerinde yiyecek arayan insanlar, işsizliğin çaresizliği içinde intihar eden gençler, yatağa aç giren çocuklar varken Saray'da yaşayanlar aşağı baksın..

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Öğrencilerin demokratik protesto hakkını şiddetle bastırmaya çalışmak kabul edilemez…

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Gençler özgürlük istiyor; Gençler seslerinin duyulmasını istiyor. Tahammülsüz saray rejimi çareyi baskıda, gözaltında, özgürlük alanlarına müdahalede görüyor. Baskıcı tüm rejimler gibi siz de gideceksiniz. Gençler susmayacak, #BoğaziçiSusmayacak.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: İnsanlık tarihi boyunca gençleri susturmak isteyenler, er geç yüzlerini yere düşürerek gitmişlerdir. #BogaziciAblukada

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: İlçe örgütlerimizden arkadaşlarımız var. Emniyet müdürlüğünün içersinde de avukat arkadaşlarımız var. Genel Başkan Yardımcımız Gökçe Gökçen de içerde. Biz burada sadece şunu ifade etmek istiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri en temel haklarını, ikaz haklarını kullanıyorlar. Gözaltına alınmadıkları ifade ediliyor ama öğrenciler Haseki Hastanesi’ne getiriliyor oradan da buraya getiriyorlar. Biz buradayız, dayanışma içersindeyiz.

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil: Derhal bu hukuksuzluğun sona erdirilmesini, gözaltına alınan tüm öğrencilerin serbest bırakılmasını istiyoruz.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker: Boğaziçi üniversitesi öğrencilerin başlarını önlerine eğmeleri istendi. Başlarını öne eğmediler biz onlara dayanışma için buraya geldik. Başı dik öğrencilerimizin yanındayız.

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz: Bir Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak bilirim ki okulumun öğrencileri her zaman değerlere saygılı olmuşlardır. Biz de öğrenci olduk, eylem yaptık, haksızlıklara karşı durduk, ama okulumuza hiç polis girmedi, kapımıza hiç kelepçe takılmadı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin vakarı uydurma bahanelerle yok edilemez.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez. Eşit, özgür, onları yere baktırmayan, fırsat eşitliği olan bir ülke sağlamalıyız. Boğaziçi'ndeki durumu yetkili makamlarla görüştüm. Dialoğun sağlanmasını talep ettim, girişimlerim sürecek. Gençlerle dialog kanalları asla kapatılmamalı. Şu ana kadar kapatılmış kanalları açmak tüm yöneticilerin sorumluluğu. Yarın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini Saraçhane’de misafir edip dinleyeceğim ve bu şehrin belediye başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim.

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce: Biz öğretmenler, öğrencilerimizi başları eğik dursun diye değil, kimsenin önünde eğilmeyen, erdemli ve dik duruşlu bireyler olsun diye yetiştiriyoruz. Gençleri rahat bırakın! #AşağıBakmayacağız.