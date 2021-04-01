Size oy verenler seçmen de bize oy verenler Mars’tan mı gelmiş?

AKP'nin tüm itirazlara ve Anayasa Mahkemesi’nin daha önce iki kez verdiği iptal kararına rağmen beşinci kez TBMM’ye getirdiği Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi dün muhalefet milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Muhalefet, Cumhur İttifakı’nın teklifi bugün yeniden oylatma ihtimaline karşı TBMM’de açıklama üzerine açıklama yaptı. Muhalefet, demokrasiye, milli iradeye saygı istedi, içtüzüğü ve yasaları hatırlattı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş partileri adına TBMM’de konuya ilişkin art arda basın toplantıları düzenledi.

“TBMM BAŞKANI, AKP’NİN ARZUHALCİSİNE DÖNÜŞMÜŞ”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:

-TBMM'de olağanüstü bir gün yaşıyoruz. Üç muhalefet partisi 10’ar dakika bölüşerek basın toplantısı yapıyoruz. Acilen konuşulması gereken hususlar var. AKP’nin Saray’dan aldığı talimatlar, milletvekili grubu üzerine kurmuş olduğu tahakküm, milletvekillerinin hangi kararı alacağını haftalar önce bakanlar tarafından bilinmesi….

– Meclis’i hiçe sayan, yok sayan, kendi grubunu yok sayan anlayış şimdi de TBMM’nin işleyişine doğrudan darbe yapmak, kural tanımamak, kuralları değiştirmek, tabiri caizse yediği golü yememiş saymak için sahadaki hakemi değiştirmek gibi akıl almaz işlere karışmış durumda.

-Üzülerek söylemek gerekir ki TBMM Başkanı da Cumhur İttifakı’nın arzuhalcisine dönmüş. AYM, AKP’nin getirdiği güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması fişleme kanununu başvurumuz sonrası iptal etmiş. AKP onu yeniden getirmiş. Kendileri de rahatsızlar. Çünkü bir sene sonra iktidar bize geçtiğinde AKP’li memurların hepsinin gitme korkusu var. Biz de diyoruz ki geçirseniz bile iptal ederiz, kullanmayız.

ÇİN ORDUSU GİBİ GELİYORLAR ÇİL YAVRUSU GİBİ DAĞILIYORLAR

– AKP grubunda durum şu, yoklama istediğiniz zaman Çin ordusu gibi geliyorlar. Müzakerelere geçildiğinde çil yavrusu gibi dağılıyorlar. Galiba orada fotoğraf çektirmek istemiyorlar. Biz çağırıyoruz, onlar gidiyor. Baktık içeride durmaya niyetleri yok. Yoklama isteyip de onları grupların zoru ile gelmelerindense gelmesinler bakalım dedik. Gelmediler. Muhalefet salonda, muhalefet daha çok. Oylamaya geçiliyor. AK Parti Grup Başkanvekili yaptığı görevin farkında değil. Oylamaya geçildi, başkan baktı. “Sayın arkadaşlar, açık bir fark var” dedi ve maddelere geçilmesi reddedildi. Bu sırada oturum kapatıldı. Hepsi koştu geldi. Çoksanız geleceksiniz, yoksanız sonucu kabul edeceksiniz. Bu milletin vergilerinde kesilen paralarla maaş alıyoruz. O salona gelmeyip hepimiz maaş alıyorsa sonuca katlanacaksınız. Size oy verenler seçmen de bize oy verenler Mars’tan mı gelmiş?

İYİ PARTİ: DEMOKRASİYLE BAĞDAŞMAYAN BİR DURUM

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: Kanunun maddelerine geçilmediği için kanunun tümü Genel Kurul’da reddedilmiş sayılmaktadır. İç tüzüğün 76. maddesine göre; TBMM tarafından reddedilmiş olan kanun teklifleri ret tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe aynı yasama dönemi içerisinde yeniden verilemez. Beğenmediğiniz parlamento kararlarını milletvekillerinin iradesini yok sayarak değiştirmeye çalışmak bunun yol ve yöntemlerini aramak demokrasi ile bağdaşmayan bir durumdur.

HDP: OYLAMA SONUCU SABİTTİR, NETTİR VE RESMİDİR

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: Oylama sonucu sabittir, nettir ve resmidir. Kanun teklifi reddedildiği için bunun dışında bir tartışma olamaz. Sonrasında oylamayı geçersiz saymak, iktidar lehine değiştirmek için bazı girişimler oldu… Meclis Başkanlık Divanı kendi çoğunluğuna dayanarak yapılan oylamayı geçersiz kabul etmek için Genel Kurul’da tekrar gündeme getirmeye çalışıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Bugün Meclis’in toplanması ve bunu değerlendirmesi katiyen iç tüzük hükümlerine aykırıdır. Çünkü ortada itiraz yok. Reddedilmiş bir oylama tekrar gerçekleştirilemez.