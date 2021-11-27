Skandal kitap

MEB'in, Suriye’nin El-Bab kentinde İlkokul 1.sınıf çocuklarına dağıttığı ‘Hz. Peygamberin Siyeri’ isimli kitapta Hz. Muhammed ve aile bireylerinin resmedilmesi tepki çekince kitaplar toplanıp yakıldı.

Zekeriya ALBAYRAK

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), Suriye'nin El-Bab kentinde İlkokul 1.sınıf çocuklarına dağıttığı ‘Hz. Peygamberin Siyeri' isimli kitapta skandal hatalar ortaya çıktı. Hz. Muhammed ve aile bireylerinin resmedilmesi tepki çekince kitaplar toplanıp yakıldı. Kitabı basan İstanbul merkezli ‘İstişraf' adlı şirket, ‘Suriye halkına özür mektubu' yayınladı. Hatanın bakanlıkla ilgisi olmadığı, tasarımcı tarafından yanlış görsel ilave edildiği savunuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kitapta, Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile evlenmesi, günümüzün damat ve gelinliği görseli ile resmedildi. Peygamberimizin kızı Fatıma'yı okula göndermesi de okul servis aracıyla anlatıldı. Peygambere hakaret içeren kitaplar, şehir merkezindeki bir caddede yakıldı. Söz konusu videolar bazı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Gaziantep Valiliği, “Suriye Görev Gücü sahasında bir vakfın finansmanıyla hazırlanan skandal kitapla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı” açıklamasında bulundu.