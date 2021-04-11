Skandal olayı ortaya çıkaran CHP’liler komisyonlara alınmadı

AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından Eylül 2020'de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi' için Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 2'si dönmüş geri kalan 43 kişinin ise 8 aydır yurda dönmedikleri ortaya çıkması sonrası olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildi. CHP meclis üyelerinin skandal olayı gündeme getirmesi sonrasında belediyenin hiçbir komisyonuna alınmadıkları öğrenildi.

“GELMEYEN KİŞİLERİ GÜNDEME GETİRDİĞİMİZ İÇİN KOMİSYONLARA ALINMADIK”

AKP'li Belediyenin skandal olayını gündeme getirdikleri için Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın kararıyla belediyedeki komisyonlara alınmadıklarını söyleyen CHP'li Günnur Tabel, yaşananları Sözcü’ye anlattı.

Komisyonlara girme sayılarının olmasına rağmen komisyonlardaki üye sayısının 4'e düşürüldüğünü söyleyen Tabel, şöyle konuştu;

* Nisan ayı meclis toplantısında Yeşilyurt Belediyesi'nde yapılan komisyonların hiçbirine alınmadık. Geçen yıl 3 tane MHP, 1 tane bağımsız, 6 CHP üyesi vardı. Yasaya göre komisyonlardaki üye sayıları 5 olması durumunda bütün komisyonlarda yer alma hakkımız oluyor.

* Ama 2020 yılı Eylül ayında “Çevreye Duyarlı Bireyler yetiştirmek” projesi kapsamında Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'ya gönderilen ve 8 aydır dönmeyen 43 kişiyi gündeme getirdiğimiz ve faaliyet raporlarına ret oyu verdiğimiz için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, komisyonlardaki üye sayısının 4 kişiden oluşmasına karar verdiğini açıkladı.

* Bende Yeşilyurt'un Malatya'nın en büyük ilçesi olduğunu en büyük ilçe durumunda olan bir ilçe belediyesinin komisyonlardaki kişi sayısının 4 olmasının gerekçesini sordum. Yasaya göre komisyonlarda üye sayısı çift hane olamaz diye itiraz etmeme rağmen Mehmet Çınar, ‘biz hallederiz' diye cevap verdi.

“USÜLSÜZLERE KARŞI MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Yeşilyurt Belediyesinin hiçbir komisyonunda CHP üyesinin olmadığını belirten Tabel, “Kaymakamlığa dilekçe vererek belediye başkanının almış olduğu bu keyfi kararı durduracağız, arkasından ise dava açacağız. Bu şekilde belediyede yapılan yanlış işleri açıklamayacağımızı zannediyorlar ama ne olursa olsun tüm yanlış işlere ve usulsüzlüklere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili telefonla aradığımız Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, telefonlarımıza cevap vermedi.