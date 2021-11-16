“Skandalı kapatmak CHP’nin işi” diyen bakana CHP’den yanıt: Bakan değil adeta bir trol

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilmesi ve bir personelin tutuklanmasının ardından CHP'den yapılan "Skandalın üstü örtülmesin" çağrısına Bakan Derya Yanık, "Skandal kapatmak CHP'nin uzmanlık alanıdır" yanıtı verdi. Bakana tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bir bakan değil, adeta bir trol" dedi.

Sozcu.com.tr

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Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildiği ortaya çıkmış, emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda İl Müdürlüğü'nde görevli bir personel gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Olaydan günler sonra açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan personelin iş akdinin feshedildiğini duyururken, CHP'den “Skandalın üstü örtülmesin” çağrıları yapıldı.

BAKAN YANIK: SKANDAL CHP'NİN UZMANLIK ALANI

Skandalı ilk olarak gündeme getiren isimlerden olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın “Başka ülke olsa yer yerinden oynardı bizde ne bakan ne il müdürü istifa etti. Sorumlular ortaya çıkarılsın bu skandal kapatılmasın” çağrısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tartışmalı bir yanıt verdi.

Yanık, Ağbaba'ya cevaben, “Bahsi geçen şahıs tutukludur, konu basına yansımadan da iş akdi fesih edilmiştir. Kişi hakkında idari soruşturma Bakanlığımız müfettişleri tarafından yürütülmektedir. Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir. Bu konuda hakkında şüphe olan hiç kimsenin asla gözünün yaşına bakmayız. Skandal kapatılmasın diyen CHP’li vekiller ise bizi de kendileri gibi bilmesinler. Skandal kapatmak bizim değil onların uzmanlık alanıdır” ifadelerini kullandı.

“BAKAN DEĞİL ADETA BİR TROL”

Bakan Yanık’ın bu sözleri üzerine Veli Ağbaba, kamera karşısına geçerek şöyle konuştu:

“Malatya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün binasında 5 bin adet, toplam 9 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Maalesef bu skandalla ilgili ne il müdürlüğü, ne aile bakanlığı bir açıklama yapmadı. Biz ortaya çıkardıktan sonra aile bakanı skandal bir açıklama yaptı. ‘Bu işleri örtmek CHP'nin işidir' dedi. Bir bakan değil, adeta bir trol.

“BİR GEÇMİŞİNE BAK SKANDALLARIN ÜZERİNİ KİM ÖRTTÜ?”

Sayın Bakan trollüğe devam ediyor. Buradan sormak istiyoruz, emniyet operasyon yapmış mı? Yapmış. Uyuşturucu hapı il müdürlüğünde ele geçirmiş mi? Geçirmiş. Torbacı, hapları kamu kurumunda zulalamış mı? Zulalamış. Acaba kim örtüyor bu pisliği? Bu skandalı kim örtmeye çalışıyor?

Bakan utanmadan demiş ki, ‘Skandalların üzerini örtmek CHP'nin işi'. Yüzü kızarmaz mı bu suçlamayı yaparken? Bir geçmişine bak. Partinin geçmişine bak. Bak bakalım, Karaman'da çocuklarımıza tecavüzün üzerini kim örtmüş. Zindaşti'yi cezaevinden çıkarma skandalının üzerini kim örtmüş. Reza Zarrab'ı hatırlatırız. Dünya tarihinin en büyük yolsuzluğu olan 2 milyar dolarlık Thodex'i hatırlatırız. Ya da 10 bin dolar maaş alan siyasetçiyi hatırlatırız. Sedat Peker ile barışmak için araya gazeteci sokan bakanları hatırlatırız. Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına kaçması için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çağıran bakanı hatırlatırız.

“SKANDALIN ÜSTÜNÜ ÖRTEN ÇOCUKLARIMIZI EMANET ETTİĞİMİZ BAKANDIR”

Önce bakan aynaya baksın, ondan sonra CHP'ye laf söylesin. Nereden baksan büyük bir skandal, nereden baksan büyük bir ayıp. Bu işin üstünü örten biri varsa çocuklarımızı emanet ettiğimiz bakanlığın bakanıdır.”

NE OLMUŞTU?

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 30.10.2021 tarihinde Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli F.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabii uyuşturucu ve uyarıcı özelliği olan hap ele geçirilmiş ve şahıs gözaltına alınmıştı. Ayrıca yapılan sorgulamada İl Müdürlüğü bodrum katında aynı özelliklere sahip uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sakladığı beyanı üzerine yapılan aramada söz konusu maddelere de el konulmuştu.

F.D. isimli İl Müdürlüğü personeli, “Yeşil Reçeteye Tabii Uyuşturucu ve Uyarıcı Özelliği Olan Hap Satmak” suçundan 31.10.2021 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise ilk soruşturmasını 04.11.2021 tarihinde başlatmıştı. F.D. isimli şahsın ise iş akdinin 05.11.2021 tarihinde kesildiği belirtildi. Bununla ilgili açıklama ise 10 gün sonra yapıldı.

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