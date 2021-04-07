Sokağa çıkma yasağında ağaç katliamı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde maden arama faaliyeti için verilen sürenin 27 Ocak tarihinde tamamlanmasının ardından tekrar ÇED başvurusu yaparak alan genişletme talebinde bulunan şirket, ÇED raporu sonucu belli olmadan bölgede ağaç kesimine başladı. Vatandaşlar tepki göstermesine ve şirketin alan genişletme talebinin reddedilmesi için dava açmasına rağmen sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu, şirket elemanları onlarca ağaç kestiği belirlendi.

“SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI KENDİLERİNE KALKAN YAPTILAR”

Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Avukat Nur Hilal Gündüz, yaşanan ağaç katliamı için ilçe meydanından eylem düzenleyerek tepki gösterdi. Maden şirketinin bölgede orman katliamı başlatıldığını kaydeden Gündüz, “Siyanürlü madenin genişletilmesi için çevresindeki ormanlardaki ağaçların bütün tepkilerimize karşı, girişimlerimize ve hukuki mücadelemize karşı acımasızca yok edilmesi bizleri derinden kaygılandırmaktadır. Fatsa'nın geleceği çalınmaktadır. Daha önce burada ağaç kesme girişiminde bulunmuşlardı ama bölge halkı engellemişti. Ama şirket sokağa çıkma yasağını kendisine koruma kalkanı yaparak ağaçları kesti. Sokağa çıkma yasağı olduğu için kimse gidemedi” diye konuştu. Gündüz, şirketin kaçak çalışmaya devam ettiğini söyledi.